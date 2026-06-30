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30 Июня 2026, 14:51
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В Чимишлийском районе мужчина погиб при взрыве боеприпаса во дворе дома

Полиция расследует обстоятельства трагического инцидента, произошедшего сегодня утром, 30 июня, в селе Гура Галбеней Чимишлийского района, в результате которого погиб 57-летний мужчина.

В Чимишлийском районе мужчина погиб при взрыве боеприпаса во дворе дома.
В Чимишлийском районе мужчина погиб при взрыве боеприпаса во дворе дома.

Погибший проживал один. 

"По предварительным данным, взрыв произошёл во время манипуляций с предметом, имеющим признаки боеприпаса, после того как по нему был нанесён удар тяжёлым предметом.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте",- заявили в полиции.

На место происшествия прибыли также сотрудники Технико-криминалистического центра и судебных экспертиз для документирования случившегося и установления всех обстоятельств.

Точная причина и все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.

Полиция напоминает гражданам, что при обнаружении подозрительных предметов или объектов, которые могут оказаться боеприпасами, категорически запрещается прикасаться к ним, перемещать, разбирать или наносить по ним удары.

Правоохранители рекомендуют немедленно звонить по номеру 112 и строго следовать указаниям специалистов.

Источник
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