В Чимишлийском районе мужчина погиб при взрыве боеприпаса во дворе дома.

Полиция расследует обстоятельства трагического инцидента, произошедшего сегодня утром, 30 июня, в селе Гура Галбеней Чимишлийского района, в результате которого погиб 57-летний мужчина.

Погибший проживал один.

"По предварительным данным, взрыв произошёл во время манипуляций с предметом, имеющим признаки боеприпаса, после того как по нему был нанесён удар тяжёлым предметом.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте",- заявили в полиции.

На место происшествия прибыли также сотрудники Технико-криминалистического центра и судебных экспертиз для документирования случившегося и установления всех обстоятельств.

Точная причина и все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования.

Полиция напоминает гражданам, что при обнаружении подозрительных предметов или объектов, которые могут оказаться боеприпасами, категорически запрещается прикасаться к ним, перемещать, разбирать или наносить по ним удары.

Правоохранители рекомендуют немедленно звонить по номеру 112 и строго следовать указаниям специалистов.