5 Июня 2026, 13:28
2 776
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
На севере Молдовы за день обнаружены тела троих мужчин: все покончили с собой
В четверг, 4 июня, в трёх районах на севере страны были обнаружены тела троих мужчин. По предварительным данным, все они покончили с собой. Признаков насильственной смерти эксперты не нашли.
Первый случай произошёл около 05:15 в селе Телица Новоаненского района. Женщина обнаружила своего 30-летнего мужа повешенным в доме и вызвала полицию, пишет pulsmedia.md
Спустя час, в 06:15, ещё одна трагедия случилась в селе Чорапканы Унгенского района. Там женщина нашла повешенным своего 46-летнего соседа.
Третье тело было обнаружено днём того же дня в селе Михалашаны Окницкого района. Соседка 36-летнего мужчины нашла его повешенным на дверной ручке.
Во всех трёх случаях судмедэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительным выводам, все трое покончили с собой.
Обстоятельства трагедий выясняются.