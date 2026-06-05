На севере Молдовы за день обнаружены тела троих мужчин: все покончили с собой.

Первый случай произошёл около 05:15 в селе Телица Новоаненского района. Женщина обнаружила своего 30-летнего мужа повешенным в доме и вызвала полицию, пишет pulsmedia.md

Спустя час, в 06:15, ещё одна трагедия случилась в селе Чорапканы Унгенского района. Там женщина нашла повешенным своего 46-летнего соседа.

Третье тело было обнаружено днём того же дня в селе Михалашаны Окницкого района. Соседка 36-летнего мужчины нашла его повешенным на дверной ручке.

Во всех трёх случаях судмедэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти. По предварительным выводам, все трое покончили с собой.

Обстоятельства трагедий выясняются.