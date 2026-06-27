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Infotag.md logoInfotag
27 Июня 2026, 16:15
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Всемирный банк окажет Молдове поддержку в реформе системы правосудия

Всемирный банк (ВБ) окажет Молдове поддержку в реформе системы правосудия. Об этом говорилось на встрече в генеральной прокуратуре с делегацией ВБ, возглавляемой Адрианом Фоззард (Adrian Fozzard).

Всемирный банк окажет Молдове поддержку в реформе системы правосудия.
Всемирный банк окажет Молдове поддержку в реформе системы правосудия.

Главной ее темой стала масштабная международная помощиь для реформирования судебной системы. ВБ предложил комплексную техническую и финансовую поддержку, направленную на повышение эффективности работы прокуратуры и всей системы правосудия, передает infotag.md

Речь идет о программах модернизации учреждений, цифровизации процессов, а также укреплении антикоррупционных механизмов. Отдельно обсуждались инвестиции, которые банк может направить на обновление инфраструктуры прокуратуры и улучшение условий работы сотрудников. 

Представители ВБ также рассматривают возможность дальнейшего расширения технической помощи, включая внедрение современных цифровых решений для ускорения и повышения прозрачности судебных процедур.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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