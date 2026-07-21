На севере Молдовы разоблачили наркогруппировку: сбывали наркотики через мясную лавку.

Правоохранительные органы ликвидировали организованную преступную группу, которая торговала наркотиками в Сороках и северных районах Молдовы. В ходе спецоперации силовики провели 23 обыска и задержали троих подозреваемых.

Как сообщает Национальный инспекторат расследований, операцию провели сотрудники Управления расследований «Север» совместно с прокурорами PCCOCS при поддержке спецназа «Фулджер» и инспектората полиции Сорок. Следствие установило, что группировка занималась покупкой, хранением, перевозкой и продажей запрещенных веществ. Участники сети не только сбывали наркотики лично, но и вербовали новых распространителей, пишет rupor.md

Расследование длилось полгода, за это время полицейские провели более 30 специальных мероприятий. 15 июля обыски прошли у восьми человек в возрасте от 28 до 47 лет в Сороках, Раковце и Косэуць. Силовики обыскали дома, машины, а также мясной магазин, где один из подозреваемых продавал наркотики прямо на рабочем месте.

В ходе обысков изъяты кустарные приспособления для употребления наркотиков, растения конопли, а также растительные вещества, похожие на марихуану и гашиш. Кроме того, полиция нашла мобильные телефоны, SIM-карты и электронные весы. Все вещдоки переданы на экспертизу.

Троих подозреваемых задержали на 72 часа, они помещены в изолятор временного содержания в Бельцах. Уголовное дело продолжается, правоохранители устанавливают всех участников преступной схемы. В полиции напомнили, что все подозреваемые считаются невиновными до решения суда.