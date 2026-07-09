На севере Молдовы горел цех по производству топливных брикетов: огонь тушили семь пожарных расчетов

В селе Слобозия-Кишкарены Сынжерейского района огонь охватил производственный склад, для тушения которого потребовалось привлечь семь пожарных расчетов.

Об этом сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС), передает rupor.md

Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу 112 в четверг утром, 9 июля, в 04:29. На место происшествия оперативно прибыли расчеты ГИЧС с севера страны. Огонь удалось остановить и заблокировать его распространение в 05:52, а полностью ликвидировать пожар получилось к 10:06. В ходе операции спасатели вынесли из полуподвального помещения здания 50 кур, а также уберегли от огня около 5 тонн топливных брикетов.

Несмотря на усилия экстренных служб, пламя успело нанести производству серьезный урон. Огонь полностью уничтожил оборудование, предназначенное для изготовления продукции, еще 5 тонн готовых брикетов, а также крышу производственного цеха на площади около 600 квадратных метров.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты, которым предстоит установить точную причину и все обстоятельства возникновения этого пожара.