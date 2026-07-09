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rupor.md logorupor
9 Июля 2026, 12:30
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На севере Молдовы горел цех по производству топливных брикетов: огонь тушили семь пожарных расчетов

В селе Слобозия-Кишкарены Сынжерейского района огонь охватил производственный склад, для тушения которого потребовалось привлечь семь пожарных расчетов.

На севере Молдовы горел цех по производству топливных брикетов.
На севере Молдовы горел цех по производству топливных брикетов.

Об этом сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС), передает rupor.md

Сообщение о возгорании поступило в экстренную службу 112 в четверг утром, 9 июля, в 04:29. На место происшествия оперативно прибыли расчеты ГИЧС с севера страны. Огонь удалось остановить и заблокировать его распространение в 05:52, а полностью ликвидировать пожар получилось к 10:06. В ходе операции спасатели вынесли из полуподвального помещения здания 50 кур, а также уберегли от огня около 5 тонн топливных брикетов.

Несмотря на усилия экстренных служб, пламя успело нанести производству серьезный урон. Огонь полностью уничтожил оборудование, предназначенное для изготовления продукции, еще 5 тонн готовых брикетов, а также крышу производственного цеха на площади около 600 квадратных метров.

В настоящее время на месте происшествия работают эксперты, которым предстоит установить точную причину и все обстоятельства возникновения этого пожара.

Источник
rupor.md logorupor
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