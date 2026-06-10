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rupor.md logorupor
10 Июня 2026, 11:58
9 059
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В Кишиневе 65-летний мужчина пострадал при пожаре в квартире

По предварительным данным ГИЧС, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожности при курении.

В Кишиневе 65-летний мужчина пострадал при пожаре в квартире.
В Кишиневе 65-летний мужчина пострадал при пожаре в квартире.

Пожар произошел вечером 9 июня в жилом доме на улице Индепенденцей 2/3. Вызов поступил спасателям в 18:56. По данным ГИЧС, открытое пламя вспыхнуло в двухкомнатной квартире. На место прибыли три расчета спасателей и пожарных, сообщает rupor.md

Огонь частично повредил имущество в квартире. Во время тушения пожарные эвакуировали из помещения 65-летнего мужчину. Он получил легкое отравление продуктами горения и ожоги рук первой степени. Пострадавшего передали врачам скорой помощи.

После осмотра места пожара специалисты ГИЧС установили, что вероятной причиной стало неосторожное курение. В помещении нашли много небрежно выброшенных окурков. По данным спасателей, хозяин квартиры курил в комнате.

ГИЧС предупреждает, что курение в помещении, особенно рядом с легковоспламеняющимися материалами, может привести к пожару. Спасатели призывают не оставлять зажженные сигареты без присмотра и полностью тушить их перед тем, как выбросить.

С начала 2026 года в Молдове зарегистрировали 80 пожаров, причиной которых стала неосторожность при курении.

Источник
rupor.md logorupor
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