На границе с Молдовой задержали автоцистерну «No smoking» с контрабандным табаком.

На пункте пропуска «Мамалыга — Крива» на молдавском направлении украинские таможенники остановили грузовик с цистерной, забитый сигаретами под видом пустого транспорта.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, отмечая, что автомобиль следовал транзитом через территорию Молдовы, передает rupor.md

Грузовой автомобиль MAN с полуприцепом-цистерной под управлением гражданина Украины по документам пересекал границу без какого-либо груза. Однако несоответствие фактической массы машины данным в накладных на 1044 килограмма вызвало подозрения у инспекторов.

Транспортное средство направили на углубленный досмотр со сканирующей системой, которая помогла обнаружить внутри емкости с надписью «Огнеопасно. No smoking» специально оборудованные тайники. В них находилось 280 ящиков сигарет общей сложностью 105 тысяч пачек, предварительная стоимость которых оценивается в 4,41 миллиона гривен (почти 90 тысяч евро).

В отношении водителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины, а вся партия табачных изделий изъята. Из-за признаков уголовного преступления материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.