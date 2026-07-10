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rupor.md logorupor
10 Июля 2026, 18:21
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Контрабанда антиквариата: на границе с Молдовой изъяли старинные часы

Украинские пограничники и таможенники обнаружили старинные карманные часы в багажнике иностранца на КПП «Мамалыга» на границе с Молдовой, сообщает Черновицкий пограничный отряд.

Контрабанда антиквариата: на границе с Молдовой изъяли старинные часы.
Контрабанда антиквариата: на границе с Молдовой изъяли старинные часы.

За рулем машины находился гражданин Германии, который направлялся в Молдову. В багажнике его автомобиля проверяющие нашли пять карманных часов разного размера, имеющих явные признаки антиквариата, передает rupor.md

Таможенники составили протокол по факту обнаружения этих предметов. Сейчас ценности изъяли, а окончательный ответ об их истинной исторической и культурной значимости даст специальная экспертиза.

Вывоз подобных культурных ценностей из Украины строго регулируется законодательством, поэтому для их перемещения через границу обязательно требуются экспертная оценка и специальное разрешение.

Контрабанда антиквариата: на границе с Молдовой изъяли старинные часы

Источник
rupor.md logorupor
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