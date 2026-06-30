В Молдове пресечена попытка незаконного ввоза люксовых часов.

Офицеры мобильных групп Таможенной службы зафиксировали случай транспортировки товаров без документов о происхождении после того, как остановили для проверки микроавтобус вблизи населенного пункта Леушены.

По данным Таможенной службы, транспортное средство следовало из Великобритании и перевозило несопровождаемые посылки, передает noi.md

В результате детального досмотра в одной из посылок среди предметов одежды были обнаружены часы в количестве 10 штук с логотипом известного люксового бренда, а также фирменные коробки и упаковка к ним.

Товары транспортировались без каких-либо документов, подтверждающих законность их происхождения и/или таможенное оформление.

По данному делу задокументирован водитель транспортного средства — 35-летний гражданин Молдовы. Часы, коробки и элементы упаковки были изъяты.

Властям предстоит установить точную стоимость задержанного товара. Проводится расследование для привлечения виновного лица к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.