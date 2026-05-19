Ночью в секторе Рышкановка полностью сгорел ресторан.

Звонок в службу 112 поступил в 23:46. По предварительным данным, огонь охватил крышу ресторана, пишет rupor.md

На место направили пять пожарно-спасательных расчетов. Прибывшие сотрудники установили, что горит двухэтажное деревянное здание ресторана.

Пожар удалось локализовать в 00:22. Полностью его потушили в 00:45.

По данным ГИЧС, ресторан сгорел полностью. Общая площадь составила около 5625 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину и обстоятельства пожара должны установить специалисты.

За последние 24 часа спасатели и пожарные выезжали на 34 вызова, связанных с чрезвычайными ситуациями.