rupor.md logorupor
19 Мая 2026, 10:32
Ночью в секторе Рышкановка полностью сгорел ресторан

В ночь на 18 мая в секторе Рышкановка в Кишиневе произошел пожар в ресторане на улице Студенческой, 11/1. Об этом сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Звонок в службу 112 поступил в 23:46. По предварительным данным, огонь охватил крышу ресторана, пишет rupor.md

На место направили пять пожарно-спасательных расчетов. Прибывшие сотрудники установили, что горит двухэтажное деревянное здание ресторана.

Пожар удалось локализовать в 00:22. Полностью его потушили в 00:45.

По данным ГИЧС, ресторан сгорел полностью. Общая площадь составила около 5625 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину и обстоятельства пожара должны установить специалисты.

За последние 24 часа спасатели и пожарные выезжали на 34 вызова, связанных с чрезвычайными ситуациями.

