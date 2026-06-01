rupor.md
1 Июня 2026, 13:39
1 719
Пожар на складе на Лунка Быкулуй полностью ликвидировали утром 1 июня

Пожар на складе на улице Лунка Быкулуй в Кишиневе полностью ликвидировали утром 1 июня. По данным ГИЧС, огонь удалось потушить в 07:38 после ночных работ по мониторингу, защите территории и ликвидации небольших очагов возгорания.

Пожар начался утром 31 мая в складском помещении, где находились техническое оборудование, шины и значительные объемы масла. Первые прибывшие пожарные установили, что огонь быстро распространяется, а пламя может перекинуться на соседние строения. После этого был объявлен повышенный уровень вмешательства, пишет rupor.md

К тушению привлекли 90 сотрудников ГИЧС, 12 спецмашин и 18 вспомогательных автомобилей. Также на месте работали представители полиции, карабинеры, скорая помощь, Chișinău Gaz и Premier Energy. Всего от этих служб были задействованы 16 человек и 7 единиц техники.

Для координации работ на месте создали оперативный штаб ГИЧС.

В результате пожара были уничтожены материальные ценности внутри автосервиса и склада на площади около 1000 кв. м.

На месте продолжает работать экспериментальная противопожарная лаборатория ГИЧС. Специалисты устанавливают причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.

