Пожар на складе на Лунка Быкулуй полностью ликвидировали утром 1 июня.

Пожар начался утром 31 мая в складском помещении, где находились техническое оборудование, шины и значительные объемы масла. Первые прибывшие пожарные установили, что огонь быстро распространяется, а пламя может перекинуться на соседние строения. После этого был объявлен повышенный уровень вмешательства, пишет rupor.md

К тушению привлекли 90 сотрудников ГИЧС, 12 спецмашин и 18 вспомогательных автомобилей. Также на месте работали представители полиции, карабинеры, скорая помощь, Chișinău Gaz и Premier Energy. Всего от этих служб были задействованы 16 человек и 7 единиц техники.

Для координации работ на месте создали оперативный штаб ГИЧС.

В результате пожара были уничтожены материальные ценности внутри автосервиса и склада на площади около 1000 кв. м.

На месте продолжает работать экспериментальная противопожарная лаборатория ГИЧС. Специалисты устанавливают причины возгорания и все обстоятельства произошедшего.