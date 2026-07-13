Улица Сармизеджетуса в столичном секторе Ботаника будет капитально отремонтирована.

Это будет сделано после завершения ремонта улицы Буребиста, где в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка.

В настоящее время начались работы на улице Сармизеджетуса, на участке между бульваром Куза-Водэ и улицей Буребиста, площадью около 9 000 м², передает noi.md

Кроме того, бригады рабочих предприятия Exdrupo выполняют работы по фрезерованию старого асфальтового покрытия, а на следующем этапе будет произведен ремонт и подъем до необходимого уровня смотровых колодцев и ливнеприемников, а также укладка новых слоев асфальта.

Одновременно претура сектора Ботаника ведет работы по благоустройству тротуаров и обустройству новых парковочных мест.

Ранее, в 2022 году, был отремонтирован участок улицы Сармизеджетуса, расположенный между бульваром Дечебал и улицей Куза-Водэ. Текущие работы в основном ведутся в ночное время.