theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
13 Июля 2026, 23:03
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Улица Сармизеджетуса в столичном секторе Ботаника будет капитально отремонтирована

Это будет сделано после завершения ремонта улицы Буребиста, где в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка.

Улица Сармизеджетуса в столичном секторе Ботаника будет капитально отремонтирована.
Улица Сармизеджетуса в столичном секторе Ботаника будет капитально отремонтирована.

В настоящее время начались работы на улице Сармизеджетуса, на участке между бульваром Куза-Водэ и улицей Буребиста, площадью около 9 000 м², передает noi.md

Кроме того, бригады рабочих предприятия Exdrupo выполняют работы по фрезерованию старого асфальтового покрытия, а на следующем этапе будет произведен ремонт и подъем до необходимого уровня смотровых колодцев и ливнеприемников, а также укладка новых слоев асфальта. 

Одновременно претура сектора Ботаника ведет работы по благоустройству тротуаров и обустройству новых парковочных мест. 

Ранее, в 2022 году, был отремонтирован участок улицы Сармизеджетуса, расположенный между бульваром Дечебал и улицей Куза-Водэ. Текущие работы в основном ведутся в ночное время.

Улица Сармизеджетуса в столичном секторе Ботаника будет капитально отремонтирована

Улица Сармизеджетуса в столичном секторе Ботаника будет капитально отремонтирована

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте