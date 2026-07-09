Мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы за жестокое убийство в Унгенах.

45-летний мужчина приговорен судом первой инстанции к 20 годам лишения свободы за умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью.

По версии обвинения, он избил и задушил женщину в собственном доме в муниципии Унгены. В ходе следствия он отрицал свою причастность к преступлению, передает stiri.md

Преступление, как утверждается, произошло в ночь на 2 марта 2026 года. Мужчина находился дома вместе с потерпевшей, они распивали алкогольные напитки. Позже, по причинам, которые следствие не установило, он нанес женщине многочисленные удары по различным частям тела, в том числе по голове, после чего задушил ее.

После случившегося мужчина не сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Лишь 3 марта, когда его мать вернулась домой, обвиняемый рассказал ей, что в доме находится человек без признаков жизни. Женщина вместе с сыном пошла в пристройку, где обнаружила тело погибшей. Испугавшись, она обратилась к соседке, которая вызвала экстренную службу 112.

На место прибыли медики и сотрудники полиции, которые констатировали смерть женщины.

Во время судебного процесса обвиняемый не признал свою вину. Он утверждал, что нашел женщину уже мертвой у себя дома и что ее убил кто-то другой.

Однако прокуроры заявили, что в суде первой инстанции им удалось доказать его причастность к убийству.

Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2004 году он был осужден за грабеж, хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а в 2008 году — за побег из мест лишения свободы и отказ от дачи показаний.

Кроме того, его неоднократно привлекали к административной ответственности за оскорбление, причинение телесных повреждений, мелкое хулиганство, а также за распитие алкогольных напитков в общественных местах и появление там в состоянии опьянения.

В настоящее время в судах также рассматриваются еще два уголовных дела в отношении мужчины — по обвинениям в домашнем насилии и изнасиловании.

Приговор не является окончательным и может быть обжалован. До вступления обвинительного приговора в законную силу мужчина пользуется презумпцией невиновности.