Мошенники выманили у жительницы Унген почти полмиллиона леев.

53-летняя жительница Унген стала жертвой сложной мошеннической схемы и лишилась сотен тысяч леев после серии звонков от злоумышленников, выдававших себя за сотрудников различных государственных и финансовых учреждений.

По данным полиции, всё началось с телефонного звонка, во время которого неизвестные убедили женщину сообщить код, полученный в SMS-сообщении. Вскоре с ней связались другие лица, представившиеся сотрудниками банка, и сообщили, что на её имя якобы были переведены деньги за границу.

Позже мошенники начали выдавать себя за сотрудников Службы информации и безопасности, заявив, что женщине грозит задержание в связи с предполагаемой финансовой аферой. Под давлением и опасаясь последствий, она согласилась передать деньги для «решения проблемы».

23 июня потерпевшая передала неизвестному человеку 229 тысяч леев. На следующий день злоумышленники попытались получить ещё 220 тысяч леев, однако в этот момент вмешалась полиция.

Правоохранители задержали с поличным двух гражданок Украины в возрасте 44 и 45 лет, которых подозревают в участии в мошеннической схеме. Обе женщины были помещены под стражу на 72 часа.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможную причастность других лиц к организации мошенничества.

В полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность и не сообщать по телефону коды из SMS, банковские реквизиты и другие персональные данные неизвестным лицам. Также правоохранители подчеркивают, что сотрудники банков и государственных учреждений не требуют передачи конфиденциальной информации по телефону.



