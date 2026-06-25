theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
politia.md logopolitia
25 Июня 2026, 18:45
311
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Мошенники выманили у жительницы Унген почти полмиллиона леев

53-летняя жительница Унген стала жертвой сложной мошеннической схемы и лишилась сотен тысяч леев после серии звонков от злоумышленников, выдававших себя за сотрудников различных государственных и финансовых учреждений.

Мошенники выманили у жительницы Унген почти полмиллиона леев.
Мошенники выманили у жительницы Унген почти полмиллиона леев.

По данным полиции, всё началось с телефонного звонка, во время которого неизвестные убедили женщину сообщить код, полученный в SMS-сообщении. Вскоре с ней связались другие лица, представившиеся сотрудниками банка, и сообщили, что на её имя якобы были переведены деньги за границу.

Позже мошенники начали выдавать себя за сотрудников Службы информации и безопасности, заявив, что женщине грозит задержание в связи с предполагаемой финансовой аферой. Под давлением и опасаясь последствий, она согласилась передать деньги для «решения проблемы».

23 июня потерпевшая передала неизвестному человеку 229 тысяч леев. На следующий день злоумышленники попытались получить ещё 220 тысяч леев, однако в этот момент вмешалась полиция.

Правоохранители задержали с поличным двух гражданок Украины в возрасте 44 и 45 лет, которых подозревают в участии в мошеннической схеме. Обе женщины были помещены под стражу на 72 часа.

Расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также возможную причастность других лиц к организации мошенничества.

В полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдать осторожность и не сообщать по телефону коды из SMS, банковские реквизиты и другие персональные данные неизвестным лицам. Также правоохранители подчеркивают, что сотрудники банков и государственных учреждений не требуют передачи конфиденциальной информации по телефону.


Источник
politia.md logopolitia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте