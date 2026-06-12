В Бельцах запретили купание в Городском озере, Комсомольском озере и Гребном канале.

Как сообщили в мэрии Бельц, пробы воды отобрали 26 мая. Специалисты проверяли микробиологические и химические показатели, передает rupor.md

По результатам анализов, во всех точках отбора выявили значительное превышение допустимых концентраций сульфатов, а также повышенные микробиологические показатели. В воде обнаружили колиформные бактерии, Escherichia coli и кишечные энтерококки.

На основании этих данных исследованные водоемы отнесли к V классу качества. Это означает, что вода считается сильно загрязненной.

В ЦОЗ Бельц подчеркнули, что купание и отдых у воды в этих местах строго запрещены. Эти зоны не имеют санитарного разрешения Национального агентства общественного здоровья и не соответствуют действующим санитарным требованиям для зон отдыха.

По данным специалистов, отсутствие необходимой санитарной инфраструктуры, систем управления отходами и контроля качества воды повышает риск распространения инфекционных заболеваний при контакте с водой. ЦОЗ рекомендовал местным властям установить предупреждающие таблички о запрете купания, информировать жителей о рисках, ограничить несанкционированный отдых в этих зонах и усилить контроль совместно с правоохранителями.

Центр общественного здоровья Бельц продолжит мониторинг качества поверхностных вод.