В Бельцах запретили купание в Городском озере, Комсомольском озере и Гребном канале
Центр общественного здоровья Бельц запретил купание в Городском озере, Комсомольском озере и Гребном канале. Лабораторные анализы показали, что вода в этих водоемах сильно загрязнена и может представлять риск для здоровья.
Как сообщили в мэрии Бельц, пробы воды отобрали 26 мая. Специалисты проверяли микробиологические и химические показатели, передает rupor.md
По результатам анализов, во всех точках отбора выявили значительное превышение допустимых концентраций сульфатов, а также повышенные микробиологические показатели. В воде обнаружили колиформные бактерии, Escherichia coli и кишечные энтерококки.
На основании этих данных исследованные водоемы отнесли к V классу качества. Это означает, что вода считается сильно загрязненной.
В ЦОЗ Бельц подчеркнули, что купание и отдых у воды в этих местах строго запрещены. Эти зоны не имеют санитарного разрешения Национального агентства общественного здоровья и не соответствуют действующим санитарным требованиям для зон отдыха.
По данным специалистов, отсутствие необходимой санитарной инфраструктуры, систем управления отходами и контроля качества воды повышает риск распространения инфекционных заболеваний при контакте с водой. ЦОЗ рекомендовал местным властям установить предупреждающие таблички о запрете купания, информировать жителей о рисках, ограничить несанкционированный отдых в этих зонах и усилить контроль совместно с правоохранителями.
Центр общественного здоровья Бельц продолжит мониторинг качества поверхностных вод.