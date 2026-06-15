Жителям Кишинёва советуют воздержаться от купания в городских озёрах.

Как сообщил врач НАОЗ Тудор Пую, большинство озёр в столице являются накопительными водоёмами, которые питаются преимущественно дождевыми водами. После ливней в них попадают различные загрязняющие вещества и отходы, что негативно влияет на химические и микробиологические показатели воды, сообщает moldova1.md

По результатам лабораторных исследований, в ряде озёр выявлены превышения показателей органического загрязнения. Контакт с такой водой может вызвать раздражение кожи, конъюнктивит и другие инфекционные заболевания, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Специалисты также предупреждают о возможном загрязнении пляжного песка. По словам Тудора Пую, в него могут попадать яйца паразита Toxocara canis через экскременты бездомных собак. В связи с этим отдыхающим рекомендуют использовать шезлонги или подстилки и тщательно мыть руки после пребывания на пляже, особенно детям.

В НАОЗ отмечают, что в последние годы условия на столичных пляжах улучшились: появились душевые с питьевой водой, пункты водоснабжения и информационные стенды с рекомендациями для отдыхающих. Однако многие озёра по-прежнему не очищались десятилетиями, что способствует накоплению ила, водной растительности и микроорганизмов.

Более безопасной альтернативой специалисты называют пляжи в Вадул-луй-Водэ на берегу Днестр. Благодаря постоянному течению воды концентрация микроорганизмов там значительно ниже, чем в стоячих водоёмах. Тем не менее даже после купания в реке рекомендуется принять душ.