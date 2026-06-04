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jurnal.md logojurnal
4 Июня 2026, 12:43
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Жители села в Страшенском районе требуют наказания для насильника: «Боимся за детей»

В одном из сёл Молдовы местные жители вышли на протест после того, как их односельчанин изнасиловал 7-летнюю девочку. Люди говорят, что боятся за своих детей и требуют для виновного самого сурового наказания.

Жители села в Страшенском районе требуют наказания для насильника: «Боимся за детей».
Жители села в Страшенском районе требуют наказания для насильника: «Боимся за детей».

Одна из местных жительниц рассказала, что в пятницу, 29 мая, в день трагедии, она видела велосипед девочки на обочине дороги возле дома, но даже не подумала, что ребёнок может находиться в опасности, пишет jurnal.md

Примар населённого пункта сообщил, что представители ответственных служб уже посетили семью пострадавшей, а местные власти оказывают всю необходимую поддержку.

«Мы приняли все необходимые меры. Я издал распоряжение о проведении оценки рисков для ребёнка. Специалисты выезжали на дом, провели беседу с родителями, оценили ситуацию. Мы работаем в тесном контакте с органами уголовного преследования», — заявил Александру Ширлиу, примар села.

Трагедия произошла вечером 29 мая в одном из сёл Республики Молдова. Со слов родственников девочки, всё случилось, когда она играла на улице возле дома, а её мать и бабушка находились во дворе.

По версии семьи, сосед заманил ребёнка в сад, где попытался совершить изнасилование. Однако он остановился, когда девочка потеряла сознание — мужчина решил, что она мертва, и оставил её лежать на земле. Ребёнок вернулся домой весь в синяках и в глубоком шоке.

Полиция возбудила уголовное дело по факту покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах и изнасилования лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Подозреваемый задержан и помещён под стражу на тридцать суток. Свою вину он не признаёт.

В медицинском учреждении, куда была госпитализирована пострадавшая девочка, отказались сообщать о её состоянии, сославшись на врачебную тайну и конфиденциальность медицинских данных.

Источник
jurnal.md logojurnal
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