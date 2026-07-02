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2 Июля 2026, 09:36
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Мошенники заставили женщину оформить кредит на 400 000 леев и передать деньги курьеру

Полиция сообщила, что за последние 24 часа не было зарегистрировано ни одного нового случая телефонного мошенничества. При этом 4 четыре эпизода, совершённые ранее, были зафиксированы только сейчас — после обращений пострадавших.

Мошенники заставили женщину оформить кредит на 400 000 леев и передать деньги курьеру.
Мошенники заставили женщину оформить кредит на 400 000 леев и передать деньги курьеру.

Общий ущерб по этим делам оценивается примерно в 1 миллион леев.

По данным правоохранителей, благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 135 попыток мошенничества. Анализ случаев показывает, что преступники действуют по организованной схеме, используя психологическое давление и выдавая себя за сотрудников государственных и финансовых учреждений.

В трёх из четырёх новых случаев злоумышленники представлялись сотрудниками банков или Службы информации и безопасности (СИБ). Они убеждали жертв оформить кредиты или передать свои сбережения. Наиболее распространённым способом передачи денег остаётся использование курьеров.

В одном из эпизодов мошенники получили доступ к банковской карте жертвы и совершили платежи на зарубежные онлайн-платформы.

Самый крупный ущерб составил 400 тысяч леев. Инцидент произошёл в мае, однако был заявлен только сейчас. Жертвой стала 60-летняя женщина, которую по телефону убедили оформить кредит, после чего она передала всю сумму курьеру, поверив, что действует по указанию финансового учреждения.

Полиция напоминает, что банки не запрашивают по телефону переводы денег, коды безопасности или персональные данные. Граждан призывают не устанавливать приложения по просьбе неизвестных лиц, не передавать деньги незнакомцам и в случае подозрительных звонков сразу обращаться в банк или полицию по официальным номерам.

Источник
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