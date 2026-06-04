За кражу банковских карт и онлайн-мошенничество грозят штрафы до 300 тысяч леев.

Для компаний, участвующих в подобных схемах, санкции могут достигать 300 тысяч леев с запретом на осуществление определенных видов деятельности, сообщает bani.md

Министерство юстиции предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы усилить борьбу с мошенничеством при использовании безналичных платежных средств и адаптировать законодательство к новым видам цифровых афер.

Законопроект касается преступлений с использованием банковских карт, платежных приложений, электронных денег и других цифровых инструментов для перевода средств. Власти отмечают, что действующее законодательство уже не охватывает все современные способы хищения финансовых данных и проведения незаконных операций.

Одним из ключевых нововведений станет введение ответственности за незаконное создание платежных инструментов. Речь идет о выпуске виртуальных карт, поддельных банковских данных и других электронных платежных средств, способных функционировать в платежных системах.

За такие действия предусмотрены штрафы от 27,5 тыс. до 52,5 тыс. леев, неоплачиваемые общественные работы сроком от 180 до 240 часов либо лишение свободы на срок до пяти лет. Для юридических лиц штрафы составят от 100 тыс. до 200 тыс. леев.

Наказание также предусмотрено для лиц, которые приобретают, хранят, перевозят, распространяют или предоставляют поддельные либо незаконно полученные платежные инструменты. В таких случаях физическим лицам грозит до четырех лет тюрьмы или штрафы от 65 тыс. до 120 тыс. леев, а компаниям — штрафы от 100 тыс. до 200 тыс. леев и запрет на ведение определенной деятельности.

Отдельно законопроект вводит ответственность за кражу банковских карт и других безналичных платежных средств. Виновным будут грозить штрафы от 57,5 тыс. до 67,5 тыс. леев, общественные работы или до трех лет лишения свободы. Для юридических лиц штраф может достигать 200 тыс. леев, а при отягчающих обстоятельствах — до 300 тыс. леев.

Министерство юстиции также предлагает криминализировать производство, продажу и распространение программного обеспечения, оборудования и устройств, специально предназначенных для банковского мошенничества или взлома платежных систем. За такие действия предусмотрены штрафы от 42,5 тыс. до 67,5 тыс. леев или до пяти лет тюрьмы. Компании могут быть оштрафованы на суммы от 100 тыс. до 200 тыс. леев.

Кроме того, проект предусматривает расширение специальных следственных мер. Прокуроры и следователи смогут отслеживать финансовые операции и проводить контрольные закупки в рамках расследований мошенничества с безналичными платежными средствами.