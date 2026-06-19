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noi.md logonoi
19 Июня 2026, 12:24
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Юрист из Кишинёва стала жертвой сложной телефонно-банковской аферы

Предполагаемая операция по защите сбережений обернулась убытком в размере более полумиллиона леев для женщины из Кишинёва.

Юрист из Кишинёва стала жертвой сложной телефонно-банковской аферы.
Юрист из Кишинёва стала жертвой сложной телефонно-банковской аферы.

40-летняя жительница Кишинева, работающая юрисконсультом, лишилась 544 тысяч леев в результате обмана со стороны членов преступной группировки, которые связывались с гражданами через Viber, WhatsApp и Telegram, передает noi.md

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), мошенники утверждали, что неизвестные лица пытаются оформить кредиты на имя жертв, запрашивая при этом личные и банковские данные. 

Следователи сообщают, что мошенничество осуществлялось в несколько этапов. Сначала мужчина, представившийся сотрудником компании Energocom, позвонил женщине и сообщил ей о якобы предстоящей проверке электрооборудования в её доме. Под этим предлогом он попросил её сообщить код, пришедший на телефон.

Вскоре с жертвой связался человек, представившийся сотрудником Налоговой службы, ответственным за финансовый мониторинг. Он предупредил её, что кто-то пытается оформить кредит на её имя и получить доступ к банковским счетам без её согласия. 

Затем другой член группы, представившийся представителем Национального банка Молдовы, предложил ей мнимый способ защиты сбережений, порекомендовав снять деньги со счетов и перевести их на счет, который, по его утверждению, принадлежал НБМ. Убеждённая в том, что защищает свои финансовые средства, женщина сняла со своих счётов 544 000 леев. 

Часть денег, около 60 000 леев, была внесена через банкомат с помощью функции «cash-in». Когда операция не смогла быть продолжена, жертва передала оставшуюся сумму курьеру, представившемуся представителем «Нацбанка». Впоследствии она получила сообщение, в котором ей сообщили, что деньги были «конфискованы» и будут возвращены на счёт в течение трёх дней. 

На следующий день мошенники попытались выманить ещё 450 000 леев под предлогом «обеспечения безопасности» средств. 

На этот раз женщина обратилась в полицию. Под руководством прокуроров ПБОПОД правоохранители провели операцию и задержали 31-летнюю женщину из Украины, которая приехала забрать деньги и собиралась перевезти их в Одессу на такси из Молдовы. 

Прокуроры предъявили ей обвинение в мошенничестве и продолжают расследование с целью установления личностей и привлечения к ответственности остальных членов преступной группы. ПБОПОД и полиция рекомендуют гражданам проявлять осторожность при получении неизвестных звонков, не сообщать личные или банковские данные незнакомым лицам и напрямую обращаться в соответствующие учреждения или банки по официальным каналам при получении подозрительных запросов.

Источник
noi.md logonoi
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