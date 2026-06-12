Мошенники обманули женщину из Теленешт на более чем 900 тысяч леев.

По данным правоохранительных органов, один из случаев произошёл вчера, остальные были совершены ранее и заявлены пострадавшими позже.

Также благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 284 попытки мошенничества.

Самый крупный ущерб превысил 900 000 леев. Женщина 58 лет из района Теленешты была убеждена мошенниками оформить банковский кредит и использовать свои сбережения, после чего она перевела деньги в пять траншей в Кишинёве в период с 4 по 9 июня. О случае было сообщено полиции 11 июня.

По данным властей, мошенники продолжают использовать методы социальной инженерии, чтобы заставить жертв переводить деньги, раскрывать личные или банковские данные либо брать кредиты.

Полиция рекомендует гражданам не переводить деньги по указанию незнакомых лиц, не сообщать банковские данные и коды подтверждения, а также проверять информацию только через официальные учреждения. Также людям советуют прекращать звонки, в которых их просят действовать «срочно», и немедленно сообщать в полицию о попытках мошенничества.