Момент ДТП в Кишиневе попал на камеру видеорегистратора.

Вчера в центре столицы произошла авария с участием трех автомобилей, передает unimedia.info

«6 июня 2026 года около 18:30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на бульваре Штефана чел Маре, 1, в Кишинёве.

По предварительной информации, 22-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota, попал в ДТП с двумя другими автомобилями – Ford, за рулём которого находился 27-летний мужчина, и Geely, за рулём которого находился 53-летний мужчина.

В результате аварии водитель Toyota и 22-летний пассажир были доставлены в больницу для медицинского осмотра. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия», – сообщила пресс-секретарь Кишинёвского управления полиции Светлана Скрипник.