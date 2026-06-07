7 Июня 2026, 15:45
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Момент ДТП в Кишиневе попал на камеру видеорегистратора
Авария произошла в центре столицы. Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с Ford и Geely. Два человека оказались в больнице.
Вчера в центре столицы произошла авария с участием трех автомобилей, передает unimedia.info
«6 июня 2026 года около 18:30 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на бульваре Штефана чел Маре, 1, в Кишинёве.
По предварительной информации, 22-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota, попал в ДТП с двумя другими автомобилями – Ford, за рулём которого находился 27-летний мужчина, и Geely, за рулём которого находился 53-летний мужчина.
В результате аварии водитель Toyota и 22-летний пассажир были доставлены в больницу для медицинского осмотра. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия», – сообщила пресс-секретарь Кишинёвского управления полиции Светлана Скрипник.