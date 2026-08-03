Молодой человек приговорён к тюремному заключению за нападение на двух полицейских.

29-летний мужчина приговорён к двум годам и шести месяцам лишения свободы после того, как напал на двух полицейских, вызванных для вмешательства в связи с попыткой кражи из магазина в Вадул-луй-Водэ.

По данным прокуратуры муниципия Кишинёв, суд признал его виновным в применении насилия в отношении должностного лица. За это преступление он получил год тюремного заключения. Срок был частично суммирован с предыдущей судимостью. Таким образом, суд установил окончательный приговор в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы, передает ipn.md

По словам прокуроров, инцидент произошёл вечером 16 июля 2025 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попытался похитить две бутылки алкогольных напитков из магазина в Вадул-луй-Водэ. Его заметил охранник и остановил возле магазина.

Сначала мужчина отрицал свою вину. После того как ему показали записи с камер видеонаблюдения, он вернул похищенное. Из-за агрессивного поведения на место происшествия была вызвана полиция. Сотрудники полиции потребовали, чтобы он сел в служебный автомобиль и проследовал с ними в инспекторат. Однако мужчина отказался, оскорблял и угрожал полицейским.

Когда полицейские попытались посадить его в служебную машину, мужчина оказал сопротивление. Он наносил им удары руками и ногами, а затем также повредил несколько элементов служебного автомобиля.

В суде обвиняемый признал свою вину и попросил рассмотреть дело на основании доказательств, представленных в ходе следственной проверки.

Прокуратура уточняет, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он был осуждён за преступления, связанные с наркотиками, дезертирством, кражей, мошенничеством и присвоением чужого имущества.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.