Двое жителей Бельц получили сроки: за 10 минут обокрали дом на 412 тысяч леев.

Двое жителей Бельц были осуждены за кражу из частного дома в городе Кодру. Они похитили имущество на общую сумму более 412 тысяч леев. Один из них проведет за решеткой 15 лет, второй получил 5 лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, кража произошла 12 августа 2022 года. Молодые люди приехали из Бельц в Кишинев и заранее спланировали преступление. Пока один из них следил за обстановкой снаружи, второй взломал пластиковое окно и проник в дом, пишет omniapres.md

Примерно за десять минут злоумышленник похитил 1 300 долларов США, 18 300 евро, золотые украшения стоимостью почти 17 800 леев и ноутбук стоимостью 5 000 леев. После кражи оба скрылись и вернулись в Бельцы.

Общий ущерб владельцу дома составил 412 409,75 лея. Похищенное имущество вернуть не удалось. Во время судебного разбирательства один из обвиняемых рассказал, что ювелирные изделия были сданы в ломбард, ноутбук продан, а деньги потрачены.

В суде один из подсудимых частично признал свою вину. Второй утверждал, что не знал о преступном плане приятеля и считал, что тот идет возвращать долг. Однако суд не принял эту версию и признал виновными обоих.

22-летний обвиняемый был приговорен к 5 годам лишения свободы.

Его 24-летний сообщник, который непосредственно проник в дом и ранее уже неоднократно был судим за разбой, грабеж, кражи, мошенничество, хулиганство и другие преступления, сначала получил 7 лет лишения свободы. Однако после сложения наказаний по другим уголовным делам суд назначил ему окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Суд также постановил взыскать с обоих осужденных 412 409 леев в качестве материального ущерба, 10 тысяч леев компенсации морального вреда и еще 10 тысяч леев судебных расходов.