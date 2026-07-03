Жительнице Кагула дали 7 лет за попытку отправить девушку в секс-рабство в Турцию.

44-летняя женщина из Кагула в 2006 году разработала и попыталась реализовать план сексуальной эксплуатации молодой матери в Турции. Суд приговорил её к семи годам лишения свободы.

По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), осуждённая предложила матери с маленьким ребёнком работу в ресторане своего турецкого друга. Женщине обещали, что она будет мыть посуду, убирать и время от времени присматривать за ребёнком. Однако на самом деле план был иным.

Вербовщица организовала оформление загранпаспорта для жертвы в течение одного дня, а затем семь дней удерживала её в квартире в кишинёвском секторе Ботаника перед отправкой в Турцию. Там женщину должны были обучить оказанию сексуальных услуг. Вместе с ней в квартире находились ещё две девушки, которых принуждали пить алкоголь и курить в рамках подготовки к предстоящей «работе».

Примечательно, что на следующий день после прибытия в Кишинёв молодая мать спросила у вербовщицы, действительно ли речь идёт о достойной работе в ресторане. Та подтвердила, но жертва заподозрила неладное, услышав, как соседки по квартире обсуждают мужчин и интим.

Женщина связалась со своей знакомой и договорилась о встрече возле торгового центра UNIC под предлогом получения одежды для ребёнка. Несмотря на то, что на встречу её сопровождали другие девушки с целью слежки, жертве удалось улучить момент и сбежать. Она укрылась у знакомой и сразу же подала заявление в полицию.

Поскольку обвиняемая длительное время отсутствовала в Молдове, она была объявлена в розыск. Уголовное дело было передано в суд в 2023 году после её возвращения в страну. Рассмотрение дела проходило в отсутствие подсудимой, однако суд изучил её предыдущие показания, данные прокурорам, а также другие доказательства и свидетельские показания.

Суд признал женщину виновной и приговорил к семи годам лишения свободы. Приговор может быть обжалован в установленном порядке.