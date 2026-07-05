Автобус из Молдовы врезался в авто полиции Румынии: в ДТП пострадали двое полицейских.

Автобус, которым управлял гражданин Республики Молдова, столкнулся со служебным автомобилем полиции Румынии в уезде Констанца.

В результате аварии пострадали двое полицейских. Водитель автобуса был трезв, сообщает Adevărul, передает tv8.md

ДТП произошло в воскресенье около 04:20 на трассе DN39. По данным Инспектората полиции уезда Констанца, служебный автомобиль BMW, выполнявший служебное задание, находился у обочины дороги с включенными проблесковыми маячками.

По предварительным данным, 45-летний гражданин Республики Молдова, управлявший автобусом, двигался по трассе DN39 со стороны города Мангалия в направлении курорта Вама-Веке. По причинам, которые предстоит установить следствию, автобус врезался в стоявший впереди полицейский автомобиль.

Оба водителя были проверены на алкоголь и наркотические вещества. Результаты тестов оказались отрицательными.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.