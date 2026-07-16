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rupor.md logorupor
16 Июля 2026, 15:20
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МИД подтвердил гибель трех граждан Молдовы в ДТП в Греции

Министерство иностранных дел подтвердило, что в ДТП в греческом регионе Халкидики попали четверо граждан Молдовы, члены одной семьи. Три человека погибли, семилетний ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

МИД подтвердил гибель трех граждан Молдовы в ДТП в Греции.
МИД подтвердил гибель трех граждан Молдовы в ДТП в Греции.

Посольство Молдовы в Афинах поддерживает связь с греческими властями, медицинскими учреждениями и родственниками семьи. Дипломаты следят за состоянием пострадавшего ребенка и оказывают консульскую помощь для репатриации погибших, передает rupor.md

Авария произошла вечером 15 июля на дороге Неа-Муданья — Ситония. Автомобиль с молдавскими номерами лоб в лоб столкнулся с автоцистерной.

Источник
rupor.md logorupor
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