МИД подтвердил гибель трех граждан Молдовы в ДТП в Греции.

Министерство иностранных дел подтвердило, что в ДТП в греческом регионе Халкидики попали четверо граждан Молдовы, члены одной семьи. Три человека погибли, семилетний ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Посольство Молдовы в Афинах поддерживает связь с греческими властями, медицинскими учреждениями и родственниками семьи. Дипломаты следят за состоянием пострадавшего ребенка и оказывают консульскую помощь для репатриации погибших, передает rupor.md

Авария произошла вечером 15 июля на дороге Неа-Муданья — Ситония. Автомобиль с молдавскими номерами лоб в лоб столкнулся с автоцистерной.