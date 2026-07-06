МИД предупреждает о сложных проверках для молдаван в России.

МИД сообщил, что в последнее время молдавские власти фиксируют рост числа случаев, когда граждане Молдовы подвергаются расширенным проверкам и дополнительным мерам контроля на границе РФ и Республики Беларусь.

Согласно имеющейся информации, такие ситуации в основном касаются мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, лиц с недавно выданными паспортами, граждан, ранее посещавших Украину, путешествующих в одиночку или имеющих также гражданство Российской Федерации.

"В этом контексте граждане Молдовы могут быть подвергнуты следующим процедурам:

- расширенные проверки и допросы, которые могут длиться от 3 до 12 часов;

- временное изъятие документов на время проверки;

- требование подписания документов о согласии на обработку персональных данных и доступ к мобильным телефонам, компьютерам и другим устройствам;

- случаи, когда отказ от подписания документов приводил к отказу во въезде или административным мерам;

- проверка, копирование или загрузка данных с электронных устройств; фотографирование и снятие отпечатков пальцев;

- в отдельных случаях — требование пройти проверку на полиграфе;

- вопросы о профессиональной деятельности, семье, месте жительства, поездках в другие страны, включая Украину, а также о политических взглядах и отношении к войне в Украине;

- отказ во въезде или другие меры в случае несогласия с требованиями властей;

- значительные задержки, которые могут привести к пропуску рейсов или пересадок без предоставления подтверждающих документов; а также сообщения о случаях, когда задержанных лиц якобы пытались склонить к подписанию контрактов о вступлении в вооружённые силы РФ.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Молдовы тщательно оценивать необходимость поездок в Россию, заранее изучать условия въезда и пребывания, а также консультироваться с официальными рекомендациями по путешествиям, опубликованными МИД", - сказано в заявлении ведомства.

Гражданам, столкнувшимся с трудностями, рекомендуется как можно быстрее обращаться в дипломатические представительства или консульские учреждения Республики Молдова.

МИД продолжает следить за ситуацией и будет информировать граждан о любых изменениях условий поездок и пребывания на территории Российской Федерации.