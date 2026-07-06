theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
6 Июля 2026, 11:54
17 490
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

МИД предупреждает о сложных проверках для молдаван в России

МИД сообщил, что в последнее время молдавские власти фиксируют рост числа случаев, когда граждане Молдовы подвергаются расширенным проверкам и дополнительным мерам контроля на границе РФ и Республики Беларусь.

МИД предупреждает о сложных проверках для молдаван в России.
МИД предупреждает о сложных проверках для молдаван в России.

Согласно имеющейся информации, такие ситуации в основном касаются мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, лиц с недавно выданными паспортами, граждан, ранее посещавших Украину, путешествующих в одиночку или имеющих также гражданство Российской Федерации.

"В этом контексте граждане Молдовы могут быть подвергнуты следующим процедурам: 

- расширенные проверки и допросы, которые могут длиться от 3 до 12 часов; 

- временное изъятие документов на время проверки; 

- требование подписания документов о согласии на обработку персональных данных и доступ к мобильным телефонам, компьютерам и другим устройствам; 

- случаи, когда отказ от подписания документов приводил к отказу во въезде или административным мерам; 

- проверка, копирование или загрузка данных с электронных устройств; фотографирование и снятие отпечатков пальцев; 

- в отдельных случаях — требование пройти проверку на полиграфе; 

- вопросы о профессиональной деятельности, семье, месте жительства, поездках в другие страны, включая Украину, а также о политических взглядах и отношении к войне в Украине; 

- отказ во въезде или другие меры в случае несогласия с требованиями властей; 

- значительные задержки, которые могут привести к пропуску рейсов или пересадок без предоставления подтверждающих документов; а также сообщения о случаях, когда задержанных лиц якобы пытались склонить к подписанию контрактов о вступлении в вооружённые силы РФ.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Молдовы тщательно оценивать необходимость поездок в Россию, заранее изучать условия въезда и пребывания, а также консультироваться с официальными рекомендациями по путешествиям, опубликованными МИД", - сказано в заявлении ведомства.

Гражданам, столкнувшимся с трудностями, рекомендуется как можно быстрее обращаться в дипломатические представительства или консульские учреждения Республики Молдова.

МИД продолжает следить за ситуацией и будет информировать граждан о любых изменениях условий поездок и пребывания на территории Российской Федерации.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте