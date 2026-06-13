theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
protv.md logoprotv
13 Июня 2026, 15:30
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

МИД о ДТП в Венгрии: В микроавтобусе находились шесть граждан Молдовы

Появились новые подробности аварии в Венгрии с участием микроавтобуса, зарегистрированного в Республике Молдова.

МИД о ДТП в Венгрии: В микроавтобусе находились шесть граждан Молдовы.
МИД о ДТП в Венгрии: В микроавтобусе находились шесть граждан Молдовы.

МИД сообщает, что в микроавтобусе, попавшем в дорожно-транспортное происшествие 12 июня в Венгрии, находились шесть граждан Республики Молдова. В результате ДТП погибли семь человек, передает protv.md

Согласно информации, направленной компетентными органами в посольство Республики Молдова в Венгрии, из девяти человек, находившихся в микроавтобусе, шесть - граждане Республики Молдова, некоторые из которых также имели румынское гражданство. Еще три пассажира - граждане Румынии.

Министерство иностранных дел уточняет, что двое пострадавших, доставленных в больницу для оказания медицинской помощи, являются гражданами Республики Молдова и также имеют румынское гражданство.

Напомним, вблизи города Дьёр микроавтобус с молдавскими регистрационными номерами столкнулся с грузовиком, который стоял в колонне, образовавшейся после другого ДТП на автомагистрали M1.

Источник
protv.md logoprotv
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте