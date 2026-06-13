МИД о ДТП в Венгрии: В микроавтобусе находились шесть граждан Молдовы.

МИД сообщает, что в микроавтобусе, попавшем в дорожно-транспортное происшествие 12 июня в Венгрии, находились шесть граждан Республики Молдова. В результате ДТП погибли семь человек, передает protv.md

Согласно информации, направленной компетентными органами в посольство Республики Молдова в Венгрии, из девяти человек, находившихся в микроавтобусе, шесть - граждане Республики Молдова, некоторые из которых также имели румынское гражданство. Еще три пассажира - граждане Румынии.

Министерство иностранных дел уточняет, что двое пострадавших, доставленных в больницу для оказания медицинской помощи, являются гражданами Республики Молдова и также имеют румынское гражданство.

Напомним, вблизи города Дьёр микроавтобус с молдавскими регистрационными номерами столкнулся с грузовиком, который стоял в колонне, образовавшейся после другого ДТП на автомагистрали M1.