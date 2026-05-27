МИД: Молдаванина, воевавшего добровольцем в Украине, задержали на границе.

По предварительной информации, в последние месяцы он находился в Украине и добровольно вступил по официальному контракту в Интернациональный легион территориальной обороны Вооруженных сил Украины, передает rupor.md

Эти данные МИД получил от консульства Республики Молдова в Одессе.

По словам самого задержанного, контракт с Интернациональным легионом еще действовал в момент, когда он покинул воинскую часть. После этого его задержали на границе.

В МИД уточнили, что консульство в Одессе поддерживает контакт с гражданином Молдовы. Дипломаты также направили официальный запрос компетентным органам Украины, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

Другие подробности, включая имя задержанного, министерство не уточняет.