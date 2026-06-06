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unimedia.info logounimedia
6 Июня 2026, 08:49
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МИД: Молдаванин Украинчук, призванный в ВСУ, жив

Министерство иностранных дел получило ответ от украинских властей после сообщения о том, что Василе Украинчук, молдаванин, призванный в ВСУ, бесследно исчез.

МИД: Молдаванин Украинчук, призванный в ВСУ, жив.
МИД: Молдаванин Украинчук, призванный в ВСУ, жив.

«Подтверждено, что Василе Украинчук жив. Мы находимся в постоянном диалоге с его семьей», — сообщает МИД, передает unimedia.info

«В связи с делом гражданина Василе Украинчука Министерство иностранных дел сообщает, что по результатам проведенного расследования, а также действий, предпринятых Управлением по консульским делам, подтверждено, что Василе Украинчук жив.

В этом контексте МИД уточняет, что информация, появляющаяся в Telegram-каналах и некоторых СМИ относительно его предполагаемого исчезновения из воинской части, упомянутой в распространенном в открытом доступе документе, или предполагаемой смерти данного лица, является ложной.

Также уточняем, что МИД находится в постоянном диалоге с семьей гражданина Украины через Управление по консульским делам и продолжает следить за ситуацией в пределах своей компетенции», — сообщает МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин Молдовы Василий Украинчук, который также имеет украинское гражданство и был мобилизован в украинскую армию в апреле 2026 года, числится пропавшим без вести после участия в боевой миссии в Донецкой области.

Источник
unimedia.info logounimedia
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