МИД: Молдаванин Украинчук, призванный в ВСУ, жив.

«Подтверждено, что Василе Украинчук жив. Мы находимся в постоянном диалоге с его семьей», — сообщает МИД, передает unimedia.info

«В связи с делом гражданина Василе Украинчука Министерство иностранных дел сообщает, что по результатам проведенного расследования, а также действий, предпринятых Управлением по консульским делам, подтверждено, что Василе Украинчук жив.

В этом контексте МИД уточняет, что информация, появляющаяся в Telegram-каналах и некоторых СМИ относительно его предполагаемого исчезновения из воинской части, упомянутой в распространенном в открытом доступе документе, или предполагаемой смерти данного лица, является ложной.

Также уточняем, что МИД находится в постоянном диалоге с семьей гражданина Украины через Управление по консульским делам и продолжает следить за ситуацией в пределах своей компетенции», — сообщает МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин Молдовы Василий Украинчук, который также имеет украинское гражданство и был мобилизован в украинскую армию в апреле 2026 года, числится пропавшим без вести после участия в боевой миссии в Донецкой области.