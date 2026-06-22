Лжесотрудники банков и полиции обманули молдаван почти на миллион леев.

В период с 19 по 21 июня полиция зарегистрировала семь сообщений о телефонном мошенничестве, общий ущерб по которым составил около 900 тысяч леев.

Из них три случая мошенничества были совершены непосредственно в указанный период, тогда как остальные случаи произошли ранее, но потерпевшие сообщили о них только сейчас.

В то же время благодаря бдительности граждан удалось предотвратить 242 попытки мошенничества.

Анализ зарегистрированных случаев показывает, что наиболее распространёнными остаются схемы социальной инженерии, при которых злоумышленники выдают себя за представителей организаций, пользующихся высоким уровнем доверия населения, таких как Национальный банк Молдовы, Министерство финансов, полиция, Moldtelecom и Premier Energy.

Также по-прежнему широко распространены мошенничества через фиктивные инвестиционные платформы.

Анализ по времени совершения преступлений показывает, что большинство подобных случаев происходит в рабочие дни. Это свидетельствует о том, что мошенники синхронизируют свою деятельность с графиком работы государственных учреждений, чтобы повысить правдоподобность используемых сценариев.

"Если вы получили подозрительный звонок, немедленно прекратите разговор и позвоните по номеру 112", - призывают в полиции.