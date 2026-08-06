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stiri.md logostiri
6 Августа 2026, 11:02
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Lada врезалась в забор в Единецком районе: за рулем был пьяный пенсионер

74-летний мужчина стал фигурантом расследования после того, как был выявлен за рулем в состоянии алкогольного опьянения после ДТП, произошедшего в селе Онешть Единецкого района.

Lada врезалась в забор в Единецком районе: за рулем был пьяный пенсионер.
Lada врезалась в забор в Единецком районе: за рулем был пьяный пенсионер.

Карабинеры и сотрудники полиции прибыли на место после звонка в службу 112, в котором сообщалось, что автомобиль Lada врезался в забор частного домовладения, передает stiri.md

На месте происшествия правоохранители установили личность водителя и проверили его с помощью алкотестера Drager. Результат показал 1,02 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Водителя отстранили от управления автомобилем, а машину эвакуировали и доставили на специальную стоянку. Остальные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Генеральный инспекторат карабинеров напоминает, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения представляет угрозу для всех участников дорожного движения, и призывает водителей не садиться за руль после употребления спиртных напитков.

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Источник
stiri.md logostiri
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