19 Июля 2026, 13:00
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В Хынчештском районе военнослужащий-срочник попал в аварию на мотоцикле
Военнослужащий срочной службы из 1-й мотопехотной бригады «Moldova» в Бельцах, находившийся в увольнении, попал в ДТП вечером 18 июля в селе Сэрата-Галбенэ Хынчештского района.
Сообщается, что молодой человек управлял мотоциклом и столкнулся с автомобилем, припаркованным на обочине дороги.
В результате аварии его госпитализировали в отделение реанимации Хынчештской районной больницы. Состояние военнослужащего оценивается как тяжелое.
О случившемся были проинформированы родственники солдата.
Обстоятельства аварии устанавливают компетентные органы. Подробности представят позже.