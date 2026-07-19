В Хынчештском районе военнослужащий-срочник попал в аварию на мотоцикле

Военнослужащий срочной службы из 1-й мотопехотной бригады «Moldova» в Бельцах, находившийся в увольнении, попал в ДТП вечером 18 июля в селе Сэрата-Галбенэ Хынчештского района.

В Хынчештском районе военнослужащий-срочник попал в аварию на мотоцикле.