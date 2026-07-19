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19 Июля 2026, 13:00
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В Хынчештском районе военнослужащий-срочник попал в аварию на мотоцикле

Военнослужащий срочной службы из 1-й мотопехотной бригады «Moldova» в Бельцах, находившийся в увольнении, попал в ДТП вечером 18 июля в селе Сэрата-Галбенэ Хынчештского района.

В Хынчештском районе военнослужащий-срочник попал в аварию на мотоцикле.
В Хынчештском районе военнослужащий-срочник попал в аварию на мотоцикле.

Сообщается, что молодой человек управлял мотоциклом и столкнулся с автомобилем, припаркованным на обочине дороги.

В результате аварии его госпитализировали в отделение реанимации Хынчештской районной больницы. Состояние военнослужащего оценивается как тяжелое.

О случившемся были проинформированы родственники солдата.

Обстоятельства аварии устанавливают компетентные органы. Подробности представят позже.

Источник
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