Сотрудники Таможенной службы Румынии проводят предупредительную забастовку.

Национальный профсоюз Meridian, представляющий интересы сотрудников Таможенной службы Румынии, объявил о проведении предупредительной забастовки 17 июня 2026 года с 12:00 до 14:00.

Акция протеста охватит все таможенные структуры страны и направлена на привлечение внимания к серьёзным проблемам, связанным с условиями труда и оплатой работы сотрудников таможенных органов, пишет rupor.md

В заявлении, подписанном председателем профсоюза Воиней Негоицэ, среди основных причин забастовки названы отсутствие подписанного коллективного трудового договора, что, по словам профсоюза, лишает работников необходимых средств для улучшения условий труда и профессионального обучения, а также положения нового проекта закона об оплате труда, которые вызывают недовольство сотрудников таможни.

Кроме того, профсоюз указывает на отсутствие компенсаций за работу в выходные и праздничные дни, а также на невыполнение обязательств, связанных с круглосуточным цифровым мониторингом деятельности в пунктах обмена валют.

Представители профсоюза отмечают, что сложившаяся ситуация влияет не только на сотрудников таможни, но и на качество услуг, предоставляемых гражданам и экономическим агентам, осуществляющим таможенные операции. Также профсоюз обвиняет руководство ведомства в отсутствии конструктивного социального диалога и отказе участвовать в процедурах примирения трудового конфликта.

«Мы понимаем и сожалеем о неудобствах, которые эта предупредительная забастовка создаст для путешественников и экономических операторов. Однако права работников таможни и условия их труда должны соблюдаться. Цель нашей акции — привлечь внимание румынских властей к серьёзным проблемам, с которыми таможенный персонал сталкивается на протяжении многих лет», — говорится в заявлении профсоюза.

В организации подчеркнули, что отсутствие диалога и неучастие представителей таможенной администрации в процедуре примирения фактически заблокировали возможность мирного урегулирования трудового спора. В связи с этим профсоюз призвал власти Румынии срочно приступить к решению накопившихся проблем, начать реальные и прозрачные переговоры и обеспечить соблюдение всех прав сотрудников таможенной службы.