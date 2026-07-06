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stiri.md logostiri
6 Июля 2026, 21:00
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Гражданина Украины задержали в Бричанском районе после незаконного пересечения границы

Гражданин Украины был задержан в селе Гримэнкэуць Бричанского района после незаконного пересечения государственной границы.

Гражданина Украины задержали в Бричанском районе после незаконного пересечения границы.
Гражданина Украины задержали в Бричанском районе после незаконного пересечения границы.

Мужчину обнаружили во время совместного патрулирования карабинеров и сотрудников Пограничной полиции, передает stiri.md

Смешанный патруль, в состав которого входили карабинер Регионального управления «Север» и сотрудник Пограничной полиции, задержал мужчину в селе Гримэнкэуць.

После задержания его доставили в Сектор Пограничной полиции Бричан для оформления материалов дела. В ходе проверки правоохранители установили, что задержанный является гражданином Украины.

Сотрудники Пограничной полиции продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства незаконного пересечения государственной границы и принять предусмотренные законом меры.

По данным властей, совместные патрули и операции Пограничной полиции и Генерального инспектората карабинеров направлены на предотвращение и пресечение трансграничной преступности, поддержание общественного порядка в приграничной зоне и укрепление безопасности государственной границы.

Источник
stiri.md logostiri
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