Гражданина Украины задержали в Бричанском районе после незаконного пересечения границы.

Гражданин Украины был задержан в селе Гримэнкэуць Бричанского района после незаконного пересечения государственной границы.

Мужчину обнаружили во время совместного патрулирования карабинеров и сотрудников Пограничной полиции, передает stiri.md

Смешанный патруль, в состав которого входили карабинер Регионального управления «Север» и сотрудник Пограничной полиции, задержал мужчину в селе Гримэнкэуць.

После задержания его доставили в Сектор Пограничной полиции Бричан для оформления материалов дела. В ходе проверки правоохранители установили, что задержанный является гражданином Украины.

Сотрудники Пограничной полиции продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства незаконного пересечения государственной границы и принять предусмотренные законом меры.

По данным властей, совместные патрули и операции Пограничной полиции и Генерального инспектората карабинеров направлены на предотвращение и пресечение трансграничной преступности, поддержание общественного порядка в приграничной зоне и укрепление безопасности государственной границы.