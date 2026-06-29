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stiri.md logostiri
29 Июня 2026, 23:22
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Гражданина Индии выдворили из Молдовы после незаконного пересечения границы

25-летний гражданин Индии был принудительно выдворен с территории Республики Молдова под конвоем после того, как незаконно пересек государственную границу в направлении Румынии.

Гражданина Индии выдворили из Молдовы после незаконного пересечения границы.
Гражданина Индии выдворили из Молдовы после незаконного пересечения границы.

По данным Генерального инспектората по миграции (ГИМ), мера была применена сегодня, 29 июня 2026 года, передает stiri.md

Для исполнения решения о выдворении иностранца поместили в Центр временного содержания. Впоследствии его под конвоем доставили в страну происхождения.

Кроме того, за совершенное нарушение гражданину Индии запрещен въезд на территорию Республики Молдова сроком на пять лет.

Генеральный инспекторат по миграции предупреждает, что иностранные граждане, пытающиеся незаконно пересечь или пересекающие государственную границу, а также лица, нарушающие режим пребывания на территории Республики Молдова, будут подвергаться принудительному возвращению в соответствии с действующим законодательством.

Источник
stiri.md logostiri
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