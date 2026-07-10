Генинспекторат по миграции выдворил трех граждан Бангладеш.

Генеральный инспекторат по миграции провел операцию по выдворению под конвоем трех граждан Бангладеш в возрасте от 31 до 40 лет, которые больше не имели законных оснований для пребывания на территории Республики Молдова.

Ранее все трое были задержаны при попытке незаконного пересечения государственной границы. Решениями суда Кагула от 23 июня 2026 года они были помещены в центр публичного содержания, после чего в отношении них были вынесены решения о принудительном возвращении под конвоем, передает igm.gov.md

Генеральный инспекторат по миграции продолжает принимать предусмотренные законом меры, направленные на противодействие незаконной миграции и обеспечение соблюдения иностранными гражданами правил пребывания на территории Республики Молдова.