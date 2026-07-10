theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
10 Июля 2026, 19:20
17
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Генинспекторат по миграции выдворил трех граждан Бангладеш

Генеральный инспекторат по миграции провел операцию по выдворению под конвоем трех граждан Бангладеш в возрасте от 31 до 40 лет, которые больше не имели законных оснований для пребывания на территории Республики Молдова.

Генинспекторат по миграции выдворил трех граждан Бангладеш.
Генинспекторат по миграции выдворил трех граждан Бангладеш.

Ранее все трое были задержаны при попытке незаконного пересечения государственной границы. Решениями суда Кагула от 23 июня 2026 года они были помещены в центр публичного содержания, после чего в отношении них были вынесены решения о принудительном возвращении под конвоем, передает igm.gov.md

Генеральный инспекторат по миграции продолжает принимать предусмотренные законом меры, направленные на противодействие незаконной миграции и обеспечение соблюдения иностранными гражданами правил пребывания на территории Республики Молдова.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте