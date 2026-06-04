4 Июня 2026, 16:08
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Из Кишинёва в Израиль пытались отправить лекарства под видом косметики
Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва совместно с Пограничной полицией пресекли попытку незаконной пересылки фармацевтических препаратов через таможенную границу.
Инцидент был выявлен при проверке почтовой посылки, отправленной физическим лицом из Республики Молдова в Израиль, пишет rupor.md
В ходе досмотра установлено, что в упаковках с косметическими средствами были спрятаны ампулы и лекарственные препараты, относящиеся к категории товаров с особым режимом обращения и запрещённые к пересылке почтовыми отправлениями.
Препараты были изъяты, проводится расследование.