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rupor.md logorupor
4 Июня 2026, 16:08
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Из Кишинёва в Израиль пытались отправить лекарства под видом косметики

Сотрудники таможенного поста Международного аэропорта Кишинёва совместно с Пограничной полицией пресекли попытку незаконной пересылки фармацевтических препаратов через таможенную границу.

Из Кишинёва в Израиль пытались отправить лекарства под видом косметики.
Из Кишинёва в Израиль пытались отправить лекарства под видом косметики.

Инцидент был выявлен при проверке почтовой посылки, отправленной физическим лицом из Республики Молдова в Израиль, пишет rupor.md

В ходе досмотра установлено, что в упаковках с косметическими средствами были спрятаны ампулы и лекарственные препараты, относящиеся к категории товаров с особым режимом обращения и запрещённые к пересылке почтовыми отправлениями.

Препараты были изъяты, проводится расследование.

Источник
rupor.md logorupor
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