Из Кишинёва в Израиль пытались отправить лекарства под видом косметики.

Инцидент был выявлен при проверке почтовой посылки, отправленной физическим лицом из Республики Молдова в Израиль, пишет rupor.md

В ходе досмотра установлено, что в упаковках с косметическими средствами были спрятаны ампулы и лекарственные препараты, относящиеся к категории товаров с особым режимом обращения и запрещённые к пересылке почтовыми отправлениями.

Препараты были изъяты, проводится расследование.