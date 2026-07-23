Правительство не будет вводить НДС на фармацевтическую продукцию.

Фармацевтическая продукция не попадет под положения налоговой реформы. Об этом заявил премьер-министр Василий Тофан, призвав членов кабинета министров придерживаться единой позиции при освещении решений правительства.

«Я знаю, вы говорили, что это коснется фармацевтической продукции. Этот вопрос в правительстве не обсуждался. Хочу подтвердить: лекарств это не коснется, но я очень прошу вас выступать единым фронтом. Если каждый министр будет говорить сам по себе, мы ни к чему не придем. Важно говорить в один голос от имени всего правительства», — заявил Василе Тофан, цитирует rupor.md

Премьер уточнил, что налоговая реформа будет разрабатываться солидарно и, что он лично подключается к процессу ее подготовки. По его словам, проект планируется обнародовать до 6 августа.

«Я беру эту реформу под личную ответственность и буду непосредственно участвовать в ее разработке. Я не перекладываю всю тяжесть на госпожу Викторию Белоус, а буду максимально вовлечен, и считаю, что мы должны работать как одна команда», — отметил премьер-министр.

На заседании правительства Василе Тофан также затронул темы экономического роста и евроинтеграционной повестки Республики Молдова. Глава кабмина подчеркнул, что предстоящий период станет ключевым для выполнения ряда обязательств, взятых на себя в процессе интеграции в ЕС.

Заявление премьер-министра последовало за публичными дискуссиями о возможной введении 20% ставки НДС на лекарства, речь идет о мерах, включенных в проект бюджетно-налоговой политики на 2027 год.

Ранее Министерство здравоохранения дало отрицательное заключение по данному предложению. Экс-глава минздрава Эмиль Чебан предупредил, что подобное изменение может спровоцировать цепной рост цен на медикаменты и создать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения Республики Молдова.

«Эта реформа разрушит медицинскую систему. Она приведет к цепному подорожанию. Республика Молдова к такому не готова, система здравоохранения крайне уязвима. Больницы просто не справятся, риски очень и очень велики», — заявил Эмиль Чебан.

Проект бюджетно-налоговой политики на 2027 год предусматривает унификацию НДС за счет отмены пониженных ставок, действующих сейчас в ряде сфер.