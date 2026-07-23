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rupor.md logorupor
23 Июля 2026, 07:45
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Правительство не будет вводить НДС на фармацевтическую продукцию

Фармацевтическая продукция не попадет под положения налоговой реформы. Об этом заявил премьер-министр Василий Тофан, призвав членов кабинета министров придерживаться единой позиции при освещении решений правительства.

Правительство не будет вводить НДС на фармацевтическую продукцию.
Правительство не будет вводить НДС на фармацевтическую продукцию.

«Я знаю, вы говорили, что это коснется фармацевтической продукции. Этот вопрос в правительстве не обсуждался. Хочу подтвердить: лекарств это не коснется, но я очень прошу вас выступать единым фронтом. Если каждый министр будет говорить сам по себе, мы ни к чему не придем. Важно говорить в один голос от имени всего правительства», — заявил Василе Тофан, цитирует rupor.md

Премьер уточнил, что налоговая реформа будет разрабатываться солидарно и, что он лично подключается к процессу ее подготовки. По его словам, проект планируется обнародовать до 6 августа.

«Я беру эту реформу под личную ответственность и буду непосредственно участвовать в ее разработке. Я не перекладываю всю тяжесть на госпожу Викторию Белоус, а буду максимально вовлечен, и считаю, что мы должны работать как одна команда», — отметил премьер-министр.

На заседании правительства Василе Тофан также затронул темы экономического роста и евроинтеграционной повестки Республики Молдова. Глава кабмина подчеркнул, что предстоящий период станет ключевым для выполнения ряда обязательств, взятых на себя в процессе интеграции в ЕС.

Заявление премьер-министра последовало за публичными дискуссиями о возможной введении 20% ставки НДС на лекарства, речь идет о мерах, включенных в проект бюджетно-налоговой политики на 2027 год.

Ранее Министерство здравоохранения дало отрицательное заключение по данному предложению. Экс-глава минздрава Эмиль Чебан предупредил, что подобное изменение может спровоцировать цепной рост цен на медикаменты и создать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения Республики Молдова.

«Эта реформа разрушит медицинскую систему. Она приведет к цепному подорожанию. Республика Молдова к такому не готова, система здравоохранения крайне уязвима. Больницы просто не справятся, риски очень и очень велики», — заявил Эмиль Чебан.

Проект бюджетно-налоговой политики на 2027 год предусматривает унификацию НДС за счет отмены пониженных ставок, действующих сейчас в ряде сфер.

Источник
rupor.md logorupor
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