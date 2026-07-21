Кандидат в министры здравоохранения предлагает снизить НДС на лекарства до 0%.

Назначенный министр здравоохранения Александр Гаснаш предлагает сохранить ставку НДС на лекарства на нынешнем уровне 8% или даже снизить ее до 0% — до проведения оценки последствий такого решения.

«Ранее НДС на лекарства составлял 20%, сейчас — 8%. Мы не видим пользы в повышении ставки до 20%, поскольку наша система остается достаточно фрагментированной и не имеет сбалансированного, адресного механизма, который обеспечивал бы доступ к лекарствам для наиболее уязвимых категорий населения», — заявил Александр Гаснаш, комментируя споры, вызванные предложением повысить НДС на лекарства, включенным в проект бюджетно-налоговой политики на 2027 год, передает moldova1.md

Ранее эту инициативу раскритиковал исполняющий обязанности министра здравоохранения Эмил Чебан, после чего рассмотрение проекта было приостановлено.

По словам назначенного министра, во время обсуждений с кандидатом на пост премьер-министра Василе Тофаном и исполняющим обязанности министра финансов Андрианом Гаврилицэ рассматривался вариант сохранения действующей ставки или даже ее полного обнуления.

«Мы обсуждали возможность оставить ставку на уровне 8% или даже снизить ее до 0%. Повышение с 8% до 20% было лишь черновым вариантом концепции, вокруг которого велись различные дискуссии», — уточнил Гаснаш.

Отвечая на вопрос о своих первых шагах в случае утверждения в должности министра здравоохранения, Александр Гаснаш не стал озвучивать конкретный список приоритетов, отметив, что сначала намерен выслушать представителей системы и граждан.

«Я не хотел бы сейчас говорить о приоритетах, стратегиях или радикальных изменениях. Прежде всего хочу услышать голос граждан и специалистов системы — понять, с какими проблемами они сталкиваются и где система их не слышит или разочаровывает. Только после этого мы сможем вместе принять необходимые решения», — сказал он.

Говоря о коррупции в больницах, Гаснаш отметил, что одним из решений должно стать создание более прозрачной и понятной системы здравоохранения с четко определенными маршрутами для пациентов.

«Мы должны понимать, что медицина — дорогостоящая сфера, а нынешняя фрагментированная система создает возможности для коррупции, в том числе через неофициальные платежи. Вероятно, самое важное — сделать систему единой и обеспечить понятные маршруты для пациентов», — заявил он.

По его словам, еще одной важной мерой станет информирование граждан об их правах.

«Необходимо рассказывать людям, какие у них есть права, потому что это лучшее оружие против коррупции, а также важный элемент повышения качества управления системой здравоохранения», — добавил Гаснаш.

Он также сообщил, что предложение занять пост министра здравоохранения поступило ему от кандидата в премьер-министры Василе Тофана.