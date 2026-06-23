theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
nordnews.md logonordnews
23 Июня 2026, 15:30
1 276
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Из Греции в Молдову экстрадировали женщину, обвиняемую в торговле людьми

В Республику Молдова из Греции экстрадировали женщину из Хынчештского района, обвиняемую в торговле людьми и сексуальной эксплуатации молодых женщин, сообщает Пограничная полиция.

Из Греции в Молдову экстрадировали женщину, обвиняемую в торговле людьми.
Из Греции в Молдову экстрадировали женщину, обвиняемую в торговле людьми.

По данным следствия, в период с 2015 по 2018 год женщина вместе со своим братом организовала преступную схему, жертвами которой стали семь молодых девушек, пишет nordnews.md

Под предлогом трудоустройства в гостиницах и ресторанах за границей потерпевшим якобы обещали легальную работу и достойный заработок.

После прибытия на место назначения у девушек, по версии следствия, забирали паспорта и сообщали о якобы существующем долге, превышающем 5 тысяч евро.

Вместо обещанной работы потерпевших, как утверждают правоохранители, принуждали к сексуальной эксплуатации. При этом они должны были еженедельно выплачивать по 300 евро за «защиту» и еще по 300 евро за проживание, фактически оставаясь без средств к существованию.

В настоящее время обвиняемая находится под предварительным арестом в пенитенциарном учреждении №13 в Кишиневе. Ей предъявлены обвинения по материалам PCCOCS.

Ее брат, которого следствие считает соучастником схемы, будет отбывать наказание в Греции. По данным правоохранителей, ему назначен совокупный срок заключения в 64 года.

Помимо торговли людьми, он был признан виновным в организации незаконной миграции после задержания при попытке незаконной перевозки четырех человек из Турции в Грецию.

В июле 2025 года молдавские правоохранительные органы сообщали о задержании обоих подозреваемых на территории Греции. На тот момент женщине было 26 лет, а ее брату — 23 года.

В рамках международного сотрудничества при поддержке Юго-Восточноевропейского центра правоохранительного сотрудничества по запросу молдавских властей в Афинах был наложен арест на квартиру стоимостью более 1,3 миллиона леев. По версии следствия, она была приобретена на доходы от эксплуатации жертв.

Также под арест попали два сельскохозяйственных участка в Новоаненском районе общей стоимостью около 400 тысяч леев.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают возможных других участников преступной группы. Все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.

Источник
nordnews.md logonordnews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте