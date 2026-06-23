Из Греции в Молдову экстрадировали женщину, обвиняемую в торговле людьми.

В Республику Молдова из Греции экстрадировали женщину из Хынчештского района, обвиняемую в торговле людьми и сексуальной эксплуатации молодых женщин, сообщает Пограничная полиция.

По данным следствия, в период с 2015 по 2018 год женщина вместе со своим братом организовала преступную схему, жертвами которой стали семь молодых девушек, пишет nordnews.md

Под предлогом трудоустройства в гостиницах и ресторанах за границей потерпевшим якобы обещали легальную работу и достойный заработок.

После прибытия на место назначения у девушек, по версии следствия, забирали паспорта и сообщали о якобы существующем долге, превышающем 5 тысяч евро.

Вместо обещанной работы потерпевших, как утверждают правоохранители, принуждали к сексуальной эксплуатации. При этом они должны были еженедельно выплачивать по 300 евро за «защиту» и еще по 300 евро за проживание, фактически оставаясь без средств к существованию.

В настоящее время обвиняемая находится под предварительным арестом в пенитенциарном учреждении №13 в Кишиневе. Ей предъявлены обвинения по материалам PCCOCS.

Ее брат, которого следствие считает соучастником схемы, будет отбывать наказание в Греции. По данным правоохранителей, ему назначен совокупный срок заключения в 64 года.

Помимо торговли людьми, он был признан виновным в организации незаконной миграции после задержания при попытке незаконной перевозки четырех человек из Турции в Грецию.

В июле 2025 года молдавские правоохранительные органы сообщали о задержании обоих подозреваемых на территории Греции. На тот момент женщине было 26 лет, а ее брату — 23 года.

В рамках международного сотрудничества при поддержке Юго-Восточноевропейского центра правоохранительного сотрудничества по запросу молдавских властей в Афинах был наложен арест на квартиру стоимостью более 1,3 миллиона леев. По версии следствия, она была приобретена на доходы от эксплуатации жертв.

Также под арест попали два сельскохозяйственных участка в Новоаненском районе общей стоимостью около 400 тысяч леев.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают возможных других участников преступной группы. Все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.