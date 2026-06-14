Рынок труда Молдовы сталкивается с новыми рисками эксплуатации.

Об этом говорится в новом отчете Группы экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей людьми (GRETA), опубликованном 12 июня, передает logos-pres.md

В документе подчеркивается, что за период 2020–2025 годов в стране были выявлены 935 жертв торговли людьми. При этом наиболее распространенной формой эксплуатации оставалась трудовая. Группа экспертов Совета Европы GRETA отмечает, что Молдова продолжает совершенствовать законодательную и институциональную систему борьбы с торговлей людьми, однако новые изменения на рынке труда создают дополнительные вызовы для государства и бизнеса.

Отчет GRETA охватывает период 2020–2025 годов и оценивает меры, принятые властями Молдовы для предупреждения торговли людьми, выявления и защиты жертв, а также привлечения виновных к ответственности. Отдельное внимание в новом цикле оценки уделено роли информационно-коммуникационных технологий в совершении таких преступлений и использованию цифровых инструментов для их предотвращения.

Трудовая эксплуатация остается главным риском

По данным GRETA, за рассматриваемый период в Молдове были идентифицированы 935 жертв торговли людьми. Большинство из них составляли граждане Молдовы, которые подвергались эксплуатации за рубежом — преимущественно в странах Европейского союза и России.

При этом структура выявленных случаев показывает, что основной проблемой остается именно трудовая эксплуатация, которая занимает первое место среди форм эксплуатации.

За ней следует сексуальная эксплуатация. Вопреки привычным утверждениям о том, что эксплуатации в основном подвергаются женщины, отчет свидетельствует об обратном: мужчины составляли 60% выявленных жертв, а дети — 15%.

Для рынка труда это означает, что риски связаны не только с традиционными криминальными схемами, но и с процессами, которые сопровождают мобильность рабочей силы: поиском работы за рубежом, неформальной занятостью, недостаточным контролем условий труда и уязвимостью отдельных категорий работников.

Молдова становится страной назначения преступлений

Одним из важных выводов отчета является изменение роли Молдовы в региональной системе миграции. Это отмечается и в проекте Национальной программы занятости.

Если ранее республика в основном рассматривалась как страна происхождения жертв торговли людьми, то GRETA отмечает, что Молдова постепенно становится и страной назначения для таких преступлений из-за роста числа иностранных работников.

Этот фактор приобретает значение на фоне изменений рынка труда: нехватки кадров в отдельных секторах экономики, увеличения мобильности работников и необходимости усиления механизмов защиты как граждан Молдовы, работающих внутри страны и за рубежом, так и иностранных работников. GRETA отдельно выделяет влияние цифровизации на сферу торговли людьми.

Эксперты отмечают, что информационно-коммуникационные технологии используются преступниками для вербовки и эксплуатации людей, одновременно создавая новые возможности для правоохранительных органов и социальных служб. В отчете отмечается необходимость дальнейшего развития инструментов расследования цифровых преступлений, укрепления сотрудничества с технологическими компаниями и повышения квалификации специалистов, работающих с такими случаями.

GRETA указала на необходимость усиления контроля

Несмотря на достигнутый прогресс, эксперты Совета Европы отмечают ряд проблем.

В частности, GRETA обращает внимание на ограниченные возможности специалистов, особенно инспекторов труда, по выявлению жертв торговли людьми. Организация рекомендует расширить возможности трудовых инспекторов, повысить уровень подготовки и устранить ограничения, связанные с проведением внезапных проверок.

Также GRETA отмечает снижение количества расследований и обвинительных приговоров по делам о торговле людьми по сравнению с предыдущим этапом оценки и призывает обеспечить более эффективное расследование таких дел.

Рост числа иностранных работников и изменение структуры рынка труда требуют от государства более эффективных механизмов контроля, а от компаний — прозрачных процедур найма и соблюдения трудовых стандартов.

В более широком смысле отчет показывает, что вопросы защиты работников становятся частью экономической политики: вместе с развитием рынка труда растет значение контроля, цифровых инструментов и институциональной способности государства реагировать на новые формы риска.