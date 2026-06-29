Ювелирные изделия стоимостью $50 000 не были задекларированы при въезде в Молдову.

Таможенная служба проводит расследование в отношении прибывшей из Дубая женщины, в багаже которой ​​были обнаружены роскошные ювелирные изделия, незадекларированные при въезде в Республику Молдова.

Таможенники в аэропорту проверили багаж иностранной гражданки, прибывшей в Республику Молдова рейсом из Дубая. По данным Таможенной службы, пассажирка выбрала зелёную полосу контроля, предназначенную для лиц, не перевозящих товары, подлежащие декларированию, передает noi.md

Во время проверки сканирование багажа показало наличие предметов, требующих дополнительной проверки. В её багаже было обнаружено несколько ювелирных украшений класса люкс из белого золота, инкрустированных бриллиантами, оценочная стоимость которых составляет приблизительно 50 000 долларов США. Помимо украшений, в багаже также находилось несколько коробок той же марки. Все эти предметы не были задекларированы таможенным органам, что противоречит законодательным нормам, регулирующим ввоз товаров в страну.

Таможенная служба сообщает, что женщина привлечена к ответственности за нарушение таможенного законодательства, и все обстоятельства дела будут рассмотрены в соответствии с предусмотренной законом процедурой.