Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос посетит Молдову 4–6 июня.

«Мы приезжаем с прогрессом в процессе присоединения Республики Молдова, открываем новые инвестиционные перспективы, ведём диалог с молодыми примарами, отдаём дань уважения традициям страны и объединяем Республику Молдова через диалог с оппозицией и критически настроенными голосами», — цитирует Марту Кос Делегация ЕС в Кишиневе, передает logos-pres.md

В четверг, 4 июня, Марта Кос откроет Инвестиционную конференцию ЕС – Республика Молдова, посвящённую экономическим возможностям и Плану роста Европейского союза для Молдовы — инструменту мобилизации инвестиций, поддержки экономики и модернизации страны.

В пятницу, 5 июня, комиссар примет участие в открытии Moldova Digital Summit 2026, посвящённого цифровой трансформации и интеграции Молдовы в европейское технологическое пространство. Также комиссар проведёт обсуждения с примарами из различных регионов страны.

Комиссар завершит свой визит в воскресенье поездками за пределы Кишинёва, в том числе в монастырь "Марта и Мария" и в крестьянское хозяйство в селе Слобозия-Душка, где обсудит с представителями местных сообществ традиции, развитие сельских территорий и европейский путь Молдовы.