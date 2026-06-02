Весенние заморозки уничтожили до 70% экспортной черешни в Молдове.

Затяжные дожди в конце мая и начале июня начали уничтожать и ранние местные сорта на внутреннем рынке, передает rupor.md

Потери: недобор поздней черешни составит 40–70%.

недобор поздней черешни составит 40–70%. Экспорт: в 2025 году поставки упали до 8 тыс. тонн.

в 2025 году поставки упали до 8 тыс. тонн. Сады: общая площадь плантаций составляет 5,3–5,5 тыс. га.

общая площадь плантаций составляет 5,3–5,5 тыс. га. Норма: средний ежегодный урожай колеблется в пределах 15–20 тыс. тонн.

Под угрозой исчезновения с прилавков оказалась даже мелкая «фермерская» черешня. Избыток влаги приводит к растрескиванию плодов прямо на деревьях. Ситуация может спровоцировать резкий рост цен на черешню внутри страны.