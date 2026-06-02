2 Июня 2026, 22:16
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Весенние заморозки уничтожили до 70% экспортной черешни в Молдове
Молдавской черешни в этом сезоне будет мало. По данным Ассоциации Moldova Fruct, весенние заморозки уничтожили от 40% до 70% поздних экспортных сортов («Кордия», «Регина», «Феровия»).
Затяжные дожди в конце мая и начале июня начали уничтожать и ранние местные сорта на внутреннем рынке, передает rupor.md
- Потери: недобор поздней черешни составит 40–70%.
- Экспорт: в 2025 году поставки упали до 8 тыс. тонн.
- Сады: общая площадь плантаций составляет 5,3–5,5 тыс. га.
- Норма: средний ежегодный урожай колеблется в пределах 15–20 тыс. тонн.
Под угрозой исчезновения с прилавков оказалась даже мелкая «фермерская» черешня. Избыток влаги приводит к растрескиванию плодов прямо на деревьях. Ситуация может спровоцировать резкий рост цен на черешню внутри страны.