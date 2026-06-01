В Молдове намерены штрафовать за превышение шума в торговых точках.

Эти положения содержит проект изменений в Кодекс о правонарушениях. Он подготовлен Министерством юстиции с целью устранения пробелов в регулировании контролирующей деятельности и повышения ее эффективности. Публичные консультации объявлены до 23 июня, передает logos-pres.md

Документ свидетельствует о намерениях правительства расширить полномочия контролирующих органов, актуализировать санкции и уточнить нормы, касающиеся нарушений норм предпринимательской деятельности в налоговой, таможенной, банковской и др. сферах.

Национальное агентство общественного здоровья сможет выдавать предписания экономическим агентам, требовать проведения измерений шума, составлять протоколы и применять санкции в случае их уклонения от выполнения требований. За превышение норм шума и вибрации предлагается штраф от 30 до 60 у.е. для физлиц и 120-240 у.е. — для юрлиц.

В Кодексе правонарушений РМ также будет установлен штраф за неисполнение предписаний контролирующих органов. Для физлиц он может составить от 80 у.е. до 160 у.е., а для юрлиц – от 200 у.е. до 400 у.е.

Предусмотрена и возможность лишения права предпринимателя осуществлять определенную деятельность от полугода до года.