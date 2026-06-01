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logos.press.md logologos
3 Июня 2026, 08:02
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В Молдове намерены штрафовать за превышение шума в торговых точках

Излишний шум в объектах торговли и общепита власти будут санкционировать. Право выявлять и расследовать такие правонарушения возложат на Национальное агентство общественного здоровья.

В Молдове намерены штрафовать за превышение шума в торговых точках.
В Молдове намерены штрафовать за превышение шума в торговых точках.

Эти положения содержит проект изменений в Кодекс о правонарушениях. Он подготовлен Министерством юстиции с целью устранения пробелов в регулировании контролирующей деятельности и повышения ее эффективности. Публичные консультации объявлены до 23 июня, передает logos-pres.md

Документ свидетельствует о намерениях  правительства расширить полномочия контролирующих органов, актуализировать санкции и уточнить  нормы, касающиеся нарушений норм предпринимательской деятельности в налоговой, таможенной, банковской и др. сферах. 

Национальное агентство общественного здоровья сможет выдавать предписания экономическим агентам, требовать проведения измерений шума, составлять протоколы и применять санкции в случае их уклонения от выполнения требований. За превышение норм шума и вибрации  предлагается штраф от 30 до 60 у.е. для физлиц и 120-240 у.е. — для юрлиц. 

В Кодексе правонарушений РМ также будет установлен штраф за неисполнение предписаний контролирующих органов. Для физлиц  он может составить от 80 у.е. до 160 у.е., а для юрлиц – от 200 у.е. до 400 у.е. 

Предусмотрена и возможность лишения права предпринимателя осуществлять определенную деятельность от полугода до года.

Источник
logos.press.md logologos
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