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stiri.md logostiri
3 Июня 2026, 14:52
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Инструктор автошколы об аварии на Буюканах: Новичкам не нужны мощные машины

Инструктор по вождению, пострадавший в аварии, произошедшей 1 мая на перекрестке улиц Алба-Юлия и Иона Пеливана в Кишиневе, считает, что начинающим водителям не следует сразу садиться за руль автомобилей с мощными двигателями.

Инструктор автошколы об аварии на Буюканах: Новичкам не нужны мощные машины.
Инструктор автошколы об аварии на Буюканах: Новичкам не нужны мощные машины.

Спустя более месяца после аварии с участием BMW, авто инструктора по вождению и другого автомобиля на светофоре инструктор заявил, что столкновения избежать было невозможно, поскольку автомобиль, в котором он находился, остановился на красный свет, сообщает stiri.md со ссылкой на unimedia.info

«Я поговорил с водителем, он извинился. Мы не смогли избежать столкновения, потому что остановились во второй полосе, на красный свет, и, очевидно, не могли совершить никакого движения ни вправо, ни влево, ни назад», — сказал инструктор.

Он утверждает, что недостаток опыта и эмоциональность на дороге приводят многих молодых людей к серьезным ошибкам за рулем. По его мнению, начинающим водителям следует сначала привыкнуть к дорожному движению и ответственности за него, прежде чем садиться за руль мощных автомобилей.

«Я думаю, что начинающие водители осознают некоторые вещи, но из-за эмоций или спешки забывают об ответственности. Мое мнение таково, что молодым людям не следует сразу садиться за руль таких мощных автомобилей. Им нужно время, чтобы привыкнуть к дорожному движению, машине и ее мощности. Потому что у них еще нет опыта, но они уже садятся за руль таких машин», — сказал инструктор.

Напомним, авария произошла около 12:05 на пересечении улиц Алба-Юлия и Иона Пеливана в столичном секторе Буюканы.

По информации полиции, 18-летний молодой человек, управлявший BMW, предположительно ехал по встречной полосе при обстоятельствах, которые будут установлены следователями, и врезался в учебный автомобиль Skoda, за рулем которого находился ученик.

После столкновения автомобиль автошколы отлетел в сторону припаркованного на светофоре автомобиля Peugeot.

Источник
stiri.md logostiri
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