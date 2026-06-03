Инструктор автошколы об аварии на Буюканах: Новичкам не нужны мощные машины.

Спустя более месяца после аварии с участием BMW, авто инструктора по вождению и другого автомобиля на светофоре инструктор заявил, что столкновения избежать было невозможно, поскольку автомобиль, в котором он находился, остановился на красный свет, сообщает stiri.md со ссылкой на unimedia.info

«Я поговорил с водителем, он извинился. Мы не смогли избежать столкновения, потому что остановились во второй полосе, на красный свет, и, очевидно, не могли совершить никакого движения ни вправо, ни влево, ни назад», — сказал инструктор.

Он утверждает, что недостаток опыта и эмоциональность на дороге приводят многих молодых людей к серьезным ошибкам за рулем. По его мнению, начинающим водителям следует сначала привыкнуть к дорожному движению и ответственности за него, прежде чем садиться за руль мощных автомобилей.

«Я думаю, что начинающие водители осознают некоторые вещи, но из-за эмоций или спешки забывают об ответственности. Мое мнение таково, что молодым людям не следует сразу садиться за руль таких мощных автомобилей. Им нужно время, чтобы привыкнуть к дорожному движению, машине и ее мощности. Потому что у них еще нет опыта, но они уже садятся за руль таких машин», — сказал инструктор.

Напомним, авария произошла около 12:05 на пересечении улиц Алба-Юлия и Иона Пеливана в столичном секторе Буюканы.

По информации полиции, 18-летний молодой человек, управлявший BMW, предположительно ехал по встречной полосе при обстоятельствах, которые будут установлены следователями, и врезался в учебный автомобиль Skoda, за рулем которого находился ученик.

После столкновения автомобиль автошколы отлетел в сторону припаркованного на светофоре автомобиля Peugeot.