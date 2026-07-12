ГИП представил подробности аварии в Сынжерейском районе, в которой погибли патрульные.

Двое полицейских, погибших в результате трагического ДТП 23 июня 2026 года в селе Григореука Сынжерейского района, в момент столкновения находились на обочине.

Служебный автомобиль был припаркован в соответствии с правилами, на нём были включены проблесковые маячки, сообщили в Генеральном инспекторате полиции в официальном ответе noi.md

Трагедия вновь привлекла внимание к серьёзным рискам, которым подвергаются сотрудники правоохранительных органов во время выполнения задач по контролю дорожного движения.

По данным Управления коммуникаций и протокола ГИП, деятельность полицейских регулируется комплексом законов и внутренних процедур, однако фактор риска остается непредсказуемым.

«Деятельность полицейского, исходя из характера предоставленных ему законом полномочий, предполагает постоянное выполнение задач в условиях повышенного риска для его жизни и здоровья [...]. При исполнении этих обязанностей полицейский подвергается рискам, связанным как с дорожным движением, так и с преднамеренными или непреднамеренными действиями его участников», — заявили представители ГИП.

В ответ на запрос о правилах размещения дорожных экипажей Инспекторат подчеркнул, что соответствующее решение принимает сотрудник, находящийся непосредственно на месте.

Действующее законодательство Республики Молдова не устанавливает жестких требований относительно расстояния от транспортного потока.

«Действующее законодательство прямо не устанавливает заранее определенных минимальных расстояний для размещения служебного автомобиля, проверяемого транспортного средства или полицейских по отношению к транспортному потоку. Эти аспекты оцениваются полицейским с учетом особенностей местности, дорожной обстановки и существующего уровня риска», — говорится в документе.

При этом ведомство не предоставило полную информацию о внутренних приказах и оперативных процедурах.

В ГИП сослались на законодательные ограничения доступа к информации, пояснив, что раскрытие подобных тактических данных может снизить эффективность будущих операций и создать угрозу для безопасности сотрудников. Для снижения рисков на дорогах полицейские обеспечены специальными средствами защиты.

Использование светоотражающих жилетов, световых жезлов и специальных сигналов служебных автомобилей является обязательным, однако конкретный порядок их применения зависит от оценки экипажем характера вмешательства. В ГИП также заверили, что сотрудники проходят первоначальную и периодическую подготовку, а также участвуют в практических занятиях по действиям в кризисных ситуациях.

Расследование аварии в Сынжерейском районе продолжается. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства, которые привели к гибели двух полицейских при исполнении служебных обязанностей. Трагедия произошла в ночь на 23 июня 2026 года на трассе R-6 в селе Григореука Сынжерейского района.

Двое патрульных полицейских, находившихся при исполнении служебных обязанностей, были сбиты автомобилем, когда стояли вне служебной машины у края проезжей части. Служебный автомобиль был припаркован на обочине в соответствии с правилами, а проблесковые маячки были включены.

В результате сильного удара оба полицейских получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Случай вызвал широкий общественный резонанс и вновь поднял вопрос безопасности полицейских на дорогах общего пользования в Республике Молдова.