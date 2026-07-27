Гражданина Молдовы задержали в Польше во время ликвидация нарколаборатории.

Правоохранительные органы Польши ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона и задержали 25-летнего гражданина Молдовы, находившегося в международном розыске. Мужчина разыскивался за наркопреступления.

Операция прошла в польском городе Юзефув, где была обнаружена профессионально оборудованная линия по изготовлению синтетических наркотиков. В помещении находились реакторы, смесительные устройства, нагревательное оборудование, профессиональная система вентиляции, а также защитные комбинезоны и маски для работы с опасными веществами. Из-за обилия химикатов на место происшествия пришлось привлекать Специализированную группу химического спасения Государственной пожарной службы, пишет rupor.md

В ходе обысков правоохранители изъяли около 20 килограммов готового мефедрона, еще 10 килограммов вещества на стадии кристаллизации, а также десятки литров химических прекурсоров. Задержанному молдаванину уже предъявили официальные обвинения в изготовлении и хранении крупных объемов наркотических веществ. По ходатайству прокуратуры суд вынес решение о временном аресте подозреваемого, а расследование продолжается.