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rupor.md logorupor
27 Июля 2026, 17:02
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Гражданина Молдовы задержали в Польше во время ликвидация нарколаборатории

Правоохранительные органы Польши ликвидировали подпольную лабораторию по производству мефедрона и задержали 25-летнего гражданина Молдовы, находившегося в международном розыске. Мужчина разыскивался за наркопреступления.

Гражданина Молдовы задержали в Польше во время ликвидация нарколаборатории.
Гражданина Молдовы задержали в Польше во время ликвидация нарколаборатории.

Операция прошла в польском городе Юзефув, где была обнаружена профессионально оборудованная линия по изготовлению синтетических наркотиков. В помещении находились реакторы, смесительные устройства, нагревательное оборудование, профессиональная система вентиляции, а также защитные комбинезоны и маски для работы с опасными веществами. Из-за обилия химикатов на место происшествия пришлось привлекать Специализированную группу химического спасения Государственной пожарной службы, пишет rupor.md

В ходе обысков правоохранители изъяли около 20 килограммов готового мефедрона, еще 10 килограммов вещества на стадии кристаллизации, а также десятки литров химических прекурсоров. Задержанному молдаванину уже предъявили официальные обвинения в изготовлении и хранении крупных объемов наркотических веществ. По ходатайству прокуратуры суд вынес решение о временном аресте подозреваемого, а расследование продолжается.

Источник
rupor.md logorupor
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